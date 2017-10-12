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    Главы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста

    Главы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста

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    Главы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста

    Главы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста

    Главы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста

      В Керченском проливе завершаются работы по установке автодорожной арки. Строители поднимают многотонную конструкцию на опоры моста.

      Совсем скоро арка должна оказаться на проектной высоте, сравнимой с 11-этажным домом. В работе задействованы около сотни специалистов и 12 сверхмощных домкратов. Зазор между аркой и опорами — всего 60 сантиметров. Точность позиционирования элементов — как при стыковке космических кораблей. Чтобы полностью закрепить пролет на опорах, потребуется еще примерно месяц.

      Роман Новиков, управление федеральных дорог «Тамань»: «Очень большое количество взаимодействий необходимо было сделать, что бы все это удалось. Есть гордость и за страну, и за людей, прежде всего за тех, кто это делает, это и мостовики, и моряки».

      Каждое действие на стройке находится под особым контролем, тысячи современных датчиков не заменяют, а лишь дополняют личную ответственность мостостроителей.

      Приехал на строительную площадку Крымского моста и общественный контроль — руководители фракций Государственной думы, в том числе Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский. Масштабная панорама операции по подъему автомобильной арки, фотоссесия и селфи со строителями моста политиков очень вдохновила.

      Плановый ввод автомобильного перехода через Керченский пролив намечен на декабрь 2018 года. Работы ведутся с большим опережением графика. Автоподходы, например, дорожники обещали сдать к началу лета.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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