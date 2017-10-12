Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов прооперировали в Москве

Московские врачи сделали операцию больной раком Дарье Стариковой из Апатитов. Сейчас девушка продолжает курс лечения в специализированной клинике.
Как сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области, об операции глава региона Мария Ковтун рассказала на встрече с полпредом в СЗФО Николаем Цукановым. По словам губернатора, девушка прооперирована и находится в клинике в Москве.
Губернатор не уточнила, какая именно операция сделана Дарье, но отметила, что находится в постоянной контакте с ее семьей и намеревается и дальше оказывать девушке необходимую помощь.
По данным РИА Новости, в ходе встречи Ковтун рассказала о состоянии онкологической службы в регионе и попросила полпреда поддержать область в вопросе выделения средств федерального бюджета. Деньги, по словам губернатора, нужны для ремонта и установки нового оборудования в областном онкологическом диспансере.
Ковтун подчеркнула, что, хотя регион и лидирует по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях, смертность от рака здесь одна из самых высоких на Северо-Западе.
Напомним, Дарья Старикова из города Апатиты, у которой диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к президенту во время прямой линии. Она рассказала о проблемах с медициной в регионе и пожаловалась, что сначала ее лечили от межпозвоночного остеохондроза и из-за этого упустили время на борьбу с раком.
Сразу после прямой линии девушка оказалась в реанимационном отделении районной больницы, откуда ее вскоре перевели в областную клинику в Мурманске. Затем ее самолетом МЧС доставили на лечение в Москву. Ведущие онкологи России, специалисты Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения провели два консилиума, после чего назначили лечение в профильном отделении НИИ онкологии им. Герцена.
Губернатор не уточнила, какая именно операция сделана Дарье, но отметила, что находится в постоянной контакте с ее семьей и намеревается и дальше оказывать девушке необходимую помощь.
По данным РИА Новости, в ходе встречи Ковтун рассказала о состоянии онкологической службы в регионе и попросила полпреда поддержать область в вопросе выделения средств федерального бюджета. Деньги, по словам губернатора, нужны для ремонта и установки нового оборудования в областном онкологическом диспансере.
Ковтун подчеркнула, что, хотя регион и лидирует по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях, смертность от рака здесь одна из самых высоких на Северо-Западе.
Напомним, Дарья Старикова из города Апатиты, у которой диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к президенту во время прямой линии. Она рассказала о проблемах с медициной в регионе и пожаловалась, что сначала ее лечили от межпозвоночного остеохондроза и из-за этого упустили время на борьбу с раком.
Сразу после прямой линии девушка оказалась в реанимационном отделении районной больницы, откуда ее вскоре перевели в областную клинику в Мурманске. Затем ее самолетом МЧС доставили на лечение в Москву. Ведущие онкологи России, специалисты Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения провели два консилиума, после чего назначили лечение в профильном отделении НИИ онкологии им. Герцена.
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