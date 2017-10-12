В России планируется изменить порядок лишения родительских прав

В Министерстве образования предлагают уточнить критерии, по которым органы опеки решают изымать детей из семьи.
Министерство образования готовит поправки в закон, которые касаются лишения родительских прав. Планируется изменить порядок изъятия ребенка из семьи: сначала временно ограничивать родителей в правах на 6 месяцев, а если ситуация за это время не изменится, передавать дело в суд.
В России ежегодно изымается из семей 309 тысяч детей. При этом, как показывает судебная практика, как минимум четверть таких изъятий оказываются неправомерными. Так, в Екатеринбурге приемную мать могут лишить родительских прав за то, что она сделала операцию по удалению груди, и органы опеки сочли это нездоровым.
Критерии слишком расплывчаты: в группе риска семьи, которые переживают развод или болезнь кого-то из членов семьи, потеря работы. Поводом могут стать и долги за ЖКХ, и плохие оценки в школе. А вот быстро вернуть ребенка обратно сейчас почти невозможно. Судебные процессы тянутся очень долго.
Сейчас решается вопрос о внесении поправок в законы. Задача органов опеки — защищать детей и в первую очередь помогать семьям. Изъятие ребенка должно стать крайней мерой, как в случае, когда в Воронежской области пятилетнюю девочку родители едва не убили за то, что она съела маргарин.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
В России ежегодно изымается из семей 309 тысяч детей. При этом, как показывает судебная практика, как минимум четверть таких изъятий оказываются неправомерными. Так, в Екатеринбурге приемную мать могут лишить родительских прав за то, что она сделала операцию по удалению груди, и органы опеки сочли это нездоровым.
Критерии слишком расплывчаты: в группе риска семьи, которые переживают развод или болезнь кого-то из членов семьи, потеря работы. Поводом могут стать и долги за ЖКХ, и плохие оценки в школе. А вот быстро вернуть ребенка обратно сейчас почти невозможно. Судебные процессы тянутся очень долго.
Сейчас решается вопрос о внесении поправок в законы. Задача органов опеки — защищать детей и в первую очередь помогать семьям. Изъятие ребенка должно стать крайней мерой, как в случае, когда в Воронежской области пятилетнюю девочку родители едва не убили за то, что она съела маргарин.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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