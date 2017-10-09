Глава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин

После того как материал об истязании девочки в Воронежской области был показан в эфире НТВ, в дело вмешался глава Следственного комитета.
Из сообщения СК: «Сегодня в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жестоком избиении ребенка в одном из сел Воронежской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении многодетной матери расследуется уголовное дело».
Отмечается, что пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пятилетней из села под Воронежем девочке мать пыталась вырвать язык и избила до полусмерти. Все произошло из-за того, что та съела маргарин. Малышку госпитализировали с тяжелейшими травмами. Других детей из семьи срочно изъяли. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.
Отмечается, что пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пятилетней из села под Воронежем девочке мать пыталась вырвать язык и избила до полусмерти. Все произошло из-за того, что та съела маргарин. Малышку госпитализировали с тяжелейшими травмами. Других детей из семьи срочно изъяли. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.
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