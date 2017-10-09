Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Глава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин. Бастрыкин, Воронежская область, Следственный комитет, дети и подростки, драки и избиения, жестокость. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин

    Глава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин

    комментировать
    Глава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин

    Глава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин

    Глава СК поручил взять на контроль дело об истязании девочки за съеденный маргарин

      После того как материал об истязании девочки в Воронежской области был показан в эфире НТВ, в дело вмешался глава Следственного комитета.

      Из сообщения СК: «Сегодня в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жестоком избиении ребенка в одном из сел Воронежской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении многодетной матери расследуется уголовное дело».

      Отмечается, что пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.

      Глава СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего.

      Ранее сообщалось, что пятилетней из села под Воронежем девочке мать пыталась вырвать язык и избила до полусмерти. Все произошло из-за того, что та съела маргарин. Малышку госпитализировали с тяжелейшими травмами. Других детей из семьи срочно изъяли. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru