Пытались вырвать язык: шокирующие подробности истязания ребенка под Воронежем

Шокирующий случай расследуют в Воронежской области. Пятилетней девочке родители пытались вырвать язык и избили до полусмерти. И все
из-за того, что та съела маргарин. Малышку госпитализировали с тяжелейшими травмами. Других детей из семьи срочно изъяли.
Позади двухнедельный курс лечения в больнице, сейчас пострадавшую малышку выписали домой. Временную опеку оформили на бабушку, которая с ужасом рассказывает, в каком состоянии госпитализировали пятилетнюю внучку: сотрясение мозга, переломы, множественные синяки, а травма языка говорила о том, что его пытались вырвать. В истязаниях ребенка полицейским призналась 22-летняя многодетная мать. Якобы так она наказала дочку за то, что та без спроса съела полпачки маргарина.
Местная жительница: «Когда с опеки приехали, она вроде плоскогубцы нашла, там на них кровь даже, как она язычок ей».
Жуткое насилие могло остаться незамеченным, если бы в многодетную семью с проверкой не пришли полицейские и сотрудники органов опеки. Мать троих детей, находившаяся в больнице на сохранении очередной беременности, неожиданно сбежала, это и вызвало тревогу у правоохранительных органов.
Дом многодетной семьи на окраине села спрятан от посторонних глаз за высокими зарослями. Селяне говорят: Кувшиновы жили как отшельники, нигде не работали, выживали на детские пособия и помощь бабушек.
В Следственном комитете рассказывают, что при попытке полицейских забрать избитую девочку, ее отчим набросился на сотрудницу полиции. Сейчас он задержан и обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемая в истязаниях дочери многодетная мать сейчас под подпиской о невыезде, из-за угрозы выкидыша она экстренно госпитализирована. Двое других ее малышей сейчас под присмотром медиков. Решается вопрос об оформлении их в приют. Родственники и соседи женщины, подозреваемой в жестокой расправе над ребенком, не верят ее признаниям.
Бывшая учительница подозреваемой Любовь Петрова рассказывает, что Наташа — хорошая девушка, но попала в неприятную историю еще в девятом классе, рано став матерью-одиночкой. Педагоги очень поздно узнали о ее беременности. Устанавливать отца ребенка никто не стал, хотя в селе и были разговоры, что школьницу изнасиловали. Потом она сошлась с бывшим осужденным и родила еще двоих детей, сейчас беременна двойней.
Ольга Кувшинова, мать подозреваемой: «Все знали, что он держал ее как рабыню там, ничего не могла сделать. Один раз я ее забрала, так он ее потом так избил».
Шокированные случившимся селяне признаются: тревожный сигнал был еще два года назад, когда Наталья отдала старшую дочку в детский сад.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.
Местная жительница: «Когда с опеки приехали, она вроде плоскогубцы нашла, там на них кровь даже, как она язычок ей».
Жуткое насилие могло остаться незамеченным, если бы в многодетную семью с проверкой не пришли полицейские и сотрудники органов опеки. Мать троих детей, находившаяся в больнице на сохранении очередной беременности, неожиданно сбежала, это и вызвало тревогу у правоохранительных органов.
Дом многодетной семьи на окраине села спрятан от посторонних глаз за высокими зарослями. Селяне говорят: Кувшиновы жили как отшельники, нигде не работали, выживали на детские пособия и помощь бабушек.
В Следственном комитете рассказывают, что при попытке полицейских забрать избитую девочку, ее отчим набросился на сотрудницу полиции. Сейчас он задержан и обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемая в истязаниях дочери многодетная мать сейчас под подпиской о невыезде, из-за угрозы выкидыша она экстренно госпитализирована. Двое других ее малышей сейчас под присмотром медиков. Решается вопрос об оформлении их в приют. Родственники и соседи женщины, подозреваемой в жестокой расправе над ребенком, не верят ее признаниям.
Бывшая учительница подозреваемой Любовь Петрова рассказывает, что Наташа — хорошая девушка, но попала в неприятную историю еще в девятом классе, рано став матерью-одиночкой. Педагоги очень поздно узнали о ее беременности. Устанавливать отца ребенка никто не стал, хотя в селе и были разговоры, что школьницу изнасиловали. Потом она сошлась с бывшим осужденным и родила еще двоих детей, сейчас беременна двойней.
Ольга Кувшинова, мать подозреваемой: «Все знали, что он держал ее как рабыню там, ничего не могла сделать. Один раз я ее забрала, так он ее потом так избил».
Шокированные случившимся селяне признаются: тревожный сигнал был еще два года назад, когда Наталья отдала старшую дочку в детский сад.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.
Комментарии