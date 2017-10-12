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    Пожар на заводе «Серп и молот» в Москве ликвидирован. Москва, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар на заводе «Серп и молот» в Москве ликвидирован

    Пожар на заводе «Серп и молот» в Москве ликвидирован

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    • Фото: vk_moscow / vk.com
    Пожар на заводе «Серп и молот» в Москве ликвидирован

    Пожар на заводе «Серп и молот» в Москве ликвидирован

    Пожар на заводе «Серп и молот» в Москве ликвидирован
    • Фото: vk_moscow / vk.com

      • Спасатели ликвидировали пожар на закрытом заводе «Серп и молот» в столице.

      Пожар на закрытом заводе «Серп и молот» в Москве потушен. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном управлении МЧС.

      ГУ МЧС по Москве: «В 18:23 пожар потушен. Информации о пострадавших не поступало».

      Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелось здание завода «Серп и молот». Площадь возгорания составила около 300 кв. метров.

      Завод «Серп и молот» был основан в 1883 году. Это был один из крупнейших металлургических заводов в Центральной России. с 2011 года завод закрыт, здание пустует. На месте бывшей промзоны сейчас идет строительство. В пресс-службе компании-застройщика сообщили РИА Новости, что возгорание его не коснулось.

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