Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Москве загорелся завод «Серп и молот». Москва, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве загорелся завод «Серп и молот»

    В Москве загорелся завод «Серп и молот»

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    • Фото: novostimoscow / vk.com
    В Москве загорелся завод «Серп и молот»

    В Москве загорелся завод «Серп и молот»

    В Москве загорелся завод «Серп и молот»
    • Фото: novostimoscow / vk.com

      • В выселенном здании на территории завода «Серп и молот» на юго-западе Москвы начался пожар.

      В экстренных службах города агентству «Москва» сообщили, что возгорание произошло по адресу: Золоторожский Вал, д. 11. В настоящий момент горит кровля выселенного трехэтажного здания. По предварительным данным, площадь горения составляет около 300 кв. метров.

      На месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.

      Металлургический завод «Серп и молот» был основан в 1883 году. Предприятие выпускало трубы, сталь и стальные изделия, проволоку, металлические листы и ленты. С 2011 года завод закрыт.

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