В Москве загорелся завод «Серп и молот»

В выселенном здании на территории завода «Серп и молот» на
юго-западе Москвы начался пожар.
В экстренных службах города агентству «Москва» сообщили, что возгорание произошло по адресу: Золоторожский Вал, д. 11. В настоящий момент горит кровля выселенного трехэтажного здания. По предварительным данным, площадь горения составляет около 300 кв. метров.
На месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.
Металлургический завод «Серп и молот» был основан в 1883 году. Предприятие выпускало трубы, сталь и стальные изделия, проволоку, металлические листы и ленты. С 2011 года завод закрыт.
На месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.
Металлургический завод «Серп и молот» был основан в 1883 году. Предприятие выпускало трубы, сталь и стальные изделия, проволоку, металлические листы и ленты. С 2011 года завод закрыт.
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