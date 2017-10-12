Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Адвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта». Санкт-Петербург, компании, кредиты, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАдвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта»

    Адвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта»

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    Адвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта»

    Адвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта»

    Адвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта»

      Защитники бизнесмена Дмитрия Костыгина считают, что мера пресечения в виде домашнего ареста будет мешать разрешению финансового спора между предпринимателем и «Сбербанком».

      Защита петербургского бизнесмена Дмитрия Костыгина, которого накануне суд обязал ближайшие два месяца провести под домашним арестом, подала протест на это решение. Адвокаты считают, что оно не только чрезмерное, но и неэффективное для самого инициатора уголовного дела — «Сбербанка».

      Юристы этого кредитного учреждения посчитали, что после получения Дмитрием Костыгиным кредита на сумму 1 миллиард рублей, совладелец «Юлмарта» решил обанкротить компанию. Адвокат Константин Добрынин уверен, что домашний арест серьезно усложнит процесс переговоров между Костыгиным и представителями банка. Решение вопросов по финансовому спору должно было начаться в ближайшие дни.

      Константин Добрынин      , адвокат Дмитрия Костыгина: «Я бы посоветовал „Сбербанку“ быть выдержаннее. Если твоя цель не утопить компанию, а получить свои деньги, то этот инструментарий не совсем годный».

      Изменится ли мера пресечения Дмитрию Костыгину, станет известно в течение ближайших нескольких дней. Совладельца одной из крупных торговых сетей обвиняют в мошенничестве. Представители банка посчитали, что после получения кредита заемщик вряд ли сможет его вернуть.

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