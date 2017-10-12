Адвокаты подали протест на домашний арест совладельца «Юлмарта»

Защитники бизнесмена Дмитрия Костыгина считают, что мера пресечения в виде домашнего ареста будет мешать разрешению финансового спора между предпринимателем и «Сбербанком».
Защита петербургского бизнесмена Дмитрия Костыгина, которого накануне суд обязал ближайшие два месяца провести под домашним арестом, подала протест на это решение. Адвокаты считают, что оно не только чрезмерное, но и неэффективное для самого инициатора уголовного дела — «Сбербанка».
Юристы этого кредитного учреждения посчитали, что после получения Дмитрием Костыгиным кредита на сумму 1 миллиард рублей, совладелец «Юлмарта» решил обанкротить компанию. Адвокат Константин Добрынин уверен, что домашний арест серьезно усложнит процесс переговоров между Костыгиным и представителями банка. Решение вопросов по финансовому спору должно было начаться в ближайшие дни.
Константин Добрынин, адвокат Дмитрия Костыгина: «Я бы посоветовал „Сбербанку“ быть выдержаннее. Если твоя цель не утопить компанию, а получить свои деньги, то этот инструментарий не совсем годный».
Изменится ли мера пресечения Дмитрию Костыгину, станет известно в течение ближайших нескольких дней. Совладельца одной из крупных торговых сетей обвиняют в мошенничестве. Представители банка посчитали, что после получения кредита заемщик вряд ли сможет его вернуть.
Юристы этого кредитного учреждения посчитали, что после получения Дмитрием Костыгиным кредита на сумму 1 миллиард рублей, совладелец «Юлмарта» решил обанкротить компанию. Адвокат Константин Добрынин уверен, что домашний арест серьезно усложнит процесс переговоров между Костыгиным и представителями банка. Решение вопросов по финансовому спору должно было начаться в ближайшие дни.
Константин Добрынин, адвокат Дмитрия Костыгина: «Я бы посоветовал „Сбербанку“ быть выдержаннее. Если твоя цель не утопить компанию, а получить свои деньги, то этот инструментарий не совсем годный».
Изменится ли мера пресечения Дмитрию Костыгину, станет известно в течение ближайших нескольких дней. Совладельца одной из крупных торговых сетей обвиняют в мошенничестве. Представители банка посчитали, что после получения кредита заемщик вряд ли сможет его вернуть.
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