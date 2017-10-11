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    Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве с кредитом на миллиард

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве с кредитом на миллиард

    Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве с кредитом на миллиард

    Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве с кредитом на миллиард
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Учредителю и совладельцу онлайн-магазина «Юлмарт» Дмитрию Костыгину предъявили обвинение в мошенничестве с кредитами «Сбербанка».

    По данным следствия, Костыгин в марте 2016 года договорился с банком об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив ложные сведения о финансовом состоянии компании. Позднее на счет «Юлмарта» поступил миллиард рублей, которым Костыгин распорядился по своему усмотрению.

    Как сообщили в СКР, совладельцу компании предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Костыгина в ближайшее время могут отправить под домашний арест.

    Также отмечается, что ранее в отношении руководства «Юлмарта» было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность компании по налогам, пени и штрафам полностью погашена.

    Ранее банки ВТБ, «Уралсиб» и «Санкт-Петербург» потребовали признать «Юлмарт» банкротом. В настоящий момент соответствующие иски рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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