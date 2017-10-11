Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве с кредитом на миллиард

Учредителю и совладельцу
онлайн-магазина «Юлмарт» Дмитрию Костыгину предъявили обвинение в мошенничестве с кредитами «Сбербанка».
По данным следствия, Костыгин в марте 2016 года договорился с банком об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив ложные сведения о финансовом состоянии компании. Позднее на счет «Юлмарта» поступил миллиард рублей, которым Костыгин распорядился по своему усмотрению.
Как сообщили в СКР, совладельцу компании предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Костыгина в ближайшее время могут отправить под домашний арест.
Также отмечается, что ранее в отношении руководства «Юлмарта» было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность компании по налогам, пени и штрафам полностью погашена.
Ранее банки ВТБ, «Уралсиб» и «Санкт-Петербург» потребовали признать «Юлмарт» банкротом. В настоящий момент соответствующие иски рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщили в СКР, совладельцу компании предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Костыгина в ближайшее время могут отправить под домашний арест.
Также отмечается, что ранее в отношении руководства «Юлмарта» было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность компании по налогам, пени и штрафам полностью погашена.
Ранее банки ВТБ, «Уралсиб» и «Санкт-Петербург» потребовали признать «Юлмарт» банкротом. В настоящий момент соответствующие иски рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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