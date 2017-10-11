Основателя «Юлмарта» отправили под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении совладельца компании «Юлмарт». По данным Forbes, Дмитрий Костыгин входит в
топ-200 богатейших бизнесменов России с состоянием 550 млн долларов.
Дмитрия Костыгина, обвиняемого в кредитном мошенничестве, отправляют под домашний арест сроком на два месяца. Фигурант уголовного дела свою вину не признает. Отметим, что предпринимателю в течение этого времени запрещено вести переписку или общаться с людьми.
Как сообщает «Фонтанка», при избрании меры пресечения судья Екатерина Мезенцева учла наличие у обвиняемого гражданства государства Сент-Китс и Невис, постоянные источники дохода за рубежом и значительные денежные средства, позволяющие жить за границей неопределенное время.
Напомним: по версии следствия полтора года назад бизнесмен заключил договор со «Сбербанком» на сумму в миллиард рублей. Документы, предоставленные в банк для подписания сделки, якобы были ложными и не отражали истинного финансового положения компании.
Согласно изменениям в российском законодательстве, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности нельзя помещать под стражу. Возможно, по этой причине задержанный бизнесмен призвал общественность «не паниковать <…> и не принимать поспешных решений».
Как сообщает «Фонтанка», при избрании меры пресечения судья Екатерина Мезенцева учла наличие у обвиняемого гражданства государства Сент-Китс и Невис, постоянные источники дохода за рубежом и значительные денежные средства, позволяющие жить за границей неопределенное время.
Напомним: по версии следствия полтора года назад бизнесмен заключил договор со «Сбербанком» на сумму в миллиард рублей. Документы, предоставленные в банк для подписания сделки, якобы были ложными и не отражали истинного финансового положения компании.
Согласно изменениям в российском законодательстве, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности нельзя помещать под стражу. Возможно, по этой причине задержанный бизнесмен призвал общественность «не паниковать <…> и не принимать поспешных решений».
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