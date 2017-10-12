Дума отклонила инициативы введения прогрессивной шкалы НДФЛ

Сегодня в Госдуме обсудили четыре громких законопроекта. Все они касаются введения прогрессивного подоходного налога. Свои версии документа подготовили «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.
«Справедливая Россия» представила сразу два варианта закона. Депутаты оппозиционных партий предложили отменить фиксированную ставку в 13% и ввести плавающий показатель, который будет зависеть от уровня доходов частных лиц.
Николай Арефьев, депутат КПРФ: «Во Франции — 60% налог, в самой удачной стране — Швеции — 26% налог, 28% — в США. В 24 странах мира имеется прогрессивный налог, и он работает, и страна получает дополнительный доход. Вот если мы примем наш закон, то страна получит 4 триллиона 750 миллиардов рублей. Это как раз заткнет все дыры бюджета».
Олег Нилов, депутат партии «Справедливая Россия»: «Государственные чиновники, топ-менеджеры, банкиры государственных банков и предприятий могут получать в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем простой трудящийся. Это разве не двойные стандарты? Почему легионеры должны получать вот эти баснословные многомиллиардные суммы? Почему они, купаясь в роскоши, в отличие от стран Запада и Америки, могут отделываться легким испугом в виде 13%?»
По итогам обсуждения и голосования все предложенные законопроекты были отклонены. Ранее в правительстве заявили, что отрицательно относятся к подобным инициативам. По данным Минфина, переход к прогрессивной шкале повлечет за собой негативные экономические последствия.
Николай Арефьев, депутат КПРФ: «Во Франции — 60% налог, в самой удачной стране — Швеции — 26% налог, 28% — в США. В 24 странах мира имеется прогрессивный налог, и он работает, и страна получает дополнительный доход. Вот если мы примем наш закон, то страна получит 4 триллиона 750 миллиардов рублей. Это как раз заткнет все дыры бюджета».
Олег Нилов, депутат партии «Справедливая Россия»: «Государственные чиновники, топ-менеджеры, банкиры государственных банков и предприятий могут получать в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем простой трудящийся. Это разве не двойные стандарты? Почему легионеры должны получать вот эти баснословные многомиллиардные суммы? Почему они, купаясь в роскоши, в отличие от стран Запада и Америки, могут отделываться легким испугом в виде 13%?»
По итогам обсуждения и голосования все предложенные законопроекты были отклонены. Ранее в правительстве заявили, что отрицательно относятся к подобным инициативам. По данным Минфина, переход к прогрессивной шкале повлечет за собой негативные экономические последствия.
Комментарии