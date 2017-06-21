Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27

    В Госдуму внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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    В Госдуму внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

    В Госдуму внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

    Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ.

    В документе говорится, что для тех, чей доход не превышает 100 тыс. рублей в год, будет установлена пониженная ставка НДФЛ в 5%. При этом для зарабатывающих свыше 3 млн рублей в год предлагается ввести повышенные ставки НДФЛ — от 15% до 25%. Также их хотят заставить каждый год предоставлять декларации в налоговые органы, передает ТАСС.

    Авторы законопроекта утверждают, что с новыми правилами сумма консолидированных доходов по НДФЛ в 2018 году может увеличиться до 4,459 трлн рублей. Сейчас эта цифра составляет 3,4 трлн рублей.

    Сейчас в России действует единая ставка НДФЛ — 13% независимо от уровня доходов налогоплательщиков.

    Надо сказать, что тема отказа от единой ставки поднималась уже не раз. Однако, как отмечал Владимир Путин, вопрос о введении прогрессивной шкалы пока нецелесообразен. Президент подчеркивал, что социальной справедливости можно достичь другими мерами.

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