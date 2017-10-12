Депутаты обсудят идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ

Сегодня в Госдуме рассмотрят законопроекты, поступившие сразу от 3 фракций нижней палаты парламента. Они касаются введения так называемой прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ).
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР предлагают отказаться от единой ставки в 13% и увеличить налоги для богатых. Рубеж, от которого начинается это богатство, фракции в своих проектах оценивают по-разному, начиная от 180 тысяч рублей в году у либерал-демократов и заканчивая 24 миллионами в год у представителей «Справедливой России». Эти законопроекты заслужили отрицательный отзыв правительства. Профильный комитет Госдумы также рекомендовал отклонить эти предложения.
Сегодня же, как ожидается, в Госдуме рассмотрят несколько аналогичных законопроектов по отмене транспортного налога. Их общая идея заключается в том, что фактически этот сбор начисляется за владение автомобилем, а не за пользование дорогами. Однако внесенные документы также не нашли поддержки ни в правительстве, ни в думском комитете по бюджету и налогам. Согласно расчетам, принятие поправок может привести к недополучению в казну более 140 миллиардов рублей.
Сегодня же, как ожидается, в Госдуме рассмотрят несколько аналогичных законопроектов по отмене транспортного налога. Их общая идея заключается в том, что фактически этот сбор начисляется за владение автомобилем, а не за пользование дорогами. Однако внесенные документы также не нашли поддержки ни в правительстве, ни в думском комитете по бюджету и налогам. Согласно расчетам, принятие поправок может привести к недополучению в казну более 140 миллиардов рублей.
Комментарии