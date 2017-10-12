Володин отменил поездку российских депутатов в США из-за спущенных флагов РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отменил поездку группы российских депутатов в США
из-за снятия государственных флагов РФ со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Пётр Толстой.
«Да, не поедет. Это решение принял председатель Госдумы», — цитирует слова Толстого «Интерфакс».
Он также добавил, что дипломатические здания продолжают оставаться собственностью Российской Федерации, а значит, флаги должны оставаться на месте.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что российская сторона прорабатывает ответные меры в отношении Соединенных Штатов. По ее словам, своими действиями «власти США согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории Российской Федерации». Кроме того, Захарова обратила внимание, что Москва неоднократно напоминала Вашингтону о том, что главным принципом дипломатии остается принцип взаимности.
Напомним, в начале сентября американские власти предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого там прошли обыски. А накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в американской столице были сняты российские флаги.
Он также добавил, что дипломатические здания продолжают оставаться собственностью Российской Федерации, а значит, флаги должны оставаться на месте.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что российская сторона прорабатывает ответные меры в отношении Соединенных Штатов. По ее словам, своими действиями «власти США согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории Российской Федерации». Кроме того, Захарова обратила внимание, что Москва неоднократно напоминала Вашингтону о том, что главным принципом дипломатии остается принцип взаимности.
Напомним, в начале сентября американские власти предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого там прошли обыски. А накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в американской столице были сняты российские флаги.
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