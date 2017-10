Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 октября 2017 г.

Голливудский актер Бен Аффлек обвинен в сексуальных домогательствах. Претензии ему предъявила актриса Хилари Бёртон. Как сообщает The New York Times , она припомнила Аффлеку некий инцидент, имевший место еще в 2003 году. И актер, что интересно, свою вину признал. И попросил прощения у актрисы за свое неподобающее поведение.Об этом Аффлек написал на своей странице в Twitter Примечательно, что обвинение в адрес Аффлека последовало буквально через пару часов после того, как он сам выступил с заявлением, в котором осудил приставания к актрисам продюсера Харви Ванштейна.Грандиозный секс-скандал, связанный с именем Харви Ванштейна, уже назвали крупнейшим за всю историю Голливуда. Напомним, сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу , обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных американских продюсеров, снявшего десятки блокбастеров. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании, от него отрекается Голливуд, а жена заявила что уходит. Но сам продюсер уверяет, что это всё — заговор его брата. Подробности скандала выяснилЗнаменитого голливудского продюсера Харли Вайнштейна, оказавшегося в центре громкого сексуального скандала, покинула жена. 41-летняя дизайнер Джорджиана Чапмен заявила, что ее сердце разрывается из-за страданий женщин , подвергшихся домогательству со стороны ее мужа.После того, как на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала разгромную статью о том, как Вайнштейн почти 30 лет добивался близости актрис в обмен на обещания карьерного роста, в адрес продюсера посыпались новые обвинения. В грязных домогательствах со стороны Вайнштейна признались даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Сам же оскароносный продюсер, работавший с такими картинами как «Убить Билла», «Крик», «Влюбленный Шекспир» и «Криминальное чтиво», полагает, что компрометирующую информацию распространил младший брат, желая выдавить его из продюсерской кинокомпании.Подробности — в репортаже « Итогов дня ».