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    Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах. Голливуд, США, артисты, знаменитости, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

    Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

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    Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

    Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

    Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах
    • Фото: Associated Press © 2017, Joel Ryan

      • Звезду Голливуда Бена Аффлека, который выступил с осуждением голливудского продюсера Харви Вайнштейна за его домогательства к женщинам, обвинили в том же самом. Аффлек уже признал свою вину.

      Голливудский актер Бен Аффлек обвинен в сексуальных домогательствах. Претензии ему предъявила актриса Хилари Бёртон. Как сообщает The New York Times, она припомнила Аффлеку некий инцидент, имевший место еще в 2003 году. И актер, что интересно, свою вину признал. И попросил прощения у актрисы за свое неподобающее поведение.

      Об этом Аффлек написал на своей странице в Twitter.




      Примечательно, что обвинение в адрес Аффлека последовало буквально через пару часов после того, как он сам выступил с заявлением, в котором осудил приставания к актрисам продюсера Харви Ванштейна.

      Грандиозный секс-скандал, связанный с именем Харви Ванштейна, уже назвали крупнейшим за всю историю Голливуда. Напомним, сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных американских продюсеров, снявшего десятки блокбастеров. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании, от него отрекается Голливуд, а жена заявила что уходит. Но сам продюсер уверяет, что это всё — заговор его брата. Подробности скандала выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

      Знаменитого голливудского продюсера Харли Вайнштейна, оказавшегося в центре громкого сексуального скандала, покинула жена. 41-летняя дизайнер Джорджиана Чапмен заявила, что ее сердце разрывается из-за страданий женщин, подвергшихся домогательству со стороны ее мужа.

      смотретьПохотливый продюсер Харли Вайнштейн остался без жены
      Похотливый продюсер Харли Вайнштейн остался без жены
      После того, как на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала разгромную статью о том, как Вайнштейн почти 30 лет добивался близости актрис в обмен на обещания карьерного роста, в адрес продюсера посыпались новые обвинения. В грязных домогательствах со стороны Вайнштейна признались даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Сам же оскароносный продюсер, работавший с такими картинами как «Убить Билла», «Крик», «Влюбленный Шекспир» и «Криминальное чтиво», полагает, что компрометирующую информацию распространил младший брат, желая выдавить его из продюсерской кинокомпании.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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