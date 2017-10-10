В Совфеде пообещали зеркально ответить на давление на RT в США

Попытки вмешательства во внутренние дела России не только продолжаются, но и усиливаются. Об этом говорится в докладе, который представили в Совфеде. Отмечается, что основная активность исходит со стороны властей США.
Как сообщает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, сенаторы видят угрозу во вмешательстве в избирательный процесс в России. Докладчик Андрей Климов, который возглавляет комиссию по защите государственного суверенитета РФ, отметил, что такая практика осуществляется не в последнее время. Еще при Джордже Буше — младшем была разработана стратегия изменения государственного строя в 40–50 государствах мира. И, судя по всему, Россия относится к этому числу. Климов отметил, что при Трампе также продолжают выделяться огромные средства на эту работу.
Кроме того, в последнее время на территории США пытаются ввести дискриминационные меры в отношении российского телеканала RT. В Совфеде пообещали на это дать зеркальный ответ.
Андрей Климов, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ: «Мы будем исходить из того, что американский Минюст лишь угрожает все это применить 17 октября. Что они будут применять, то и мы в соответствии с нашим законодательством и инструментарием будем отвечать ровно тем же самым. У нас есть для этого все необходимые возможности».
Напомним, американский Минюст потребовал от телеканала RT признать себя иностранным агентом и пригрозил санкциями вплоть до арестов в случае невыполнения этого требования. По словам представителя МИД РФ, ситуация с давлением на канал RT является особым случаем. Москва может ответить аналогично, заявила Мария Захарова в интервью НТВ.
Кроме того, в последнее время на территории США пытаются ввести дискриминационные меры в отношении российского телеканала RT. В Совфеде пообещали на это дать зеркальный ответ.
Андрей Климов, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ: «Мы будем исходить из того, что американский Минюст лишь угрожает все это применить 17 октября. Что они будут применять, то и мы в соответствии с нашим законодательством и инструментарием будем отвечать ровно тем же самым. У нас есть для этого все необходимые возможности».
Напомним, американский Минюст потребовал от телеканала RT признать себя иностранным агентом и пригрозил санкциями вплоть до арестов в случае невыполнения этого требования. По словам представителя МИД РФ, ситуация с давлением на канал RT является особым случаем. Москва может ответить аналогично, заявила Мария Захарова в интервью НТВ.
Комментарии