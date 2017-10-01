«Запугивание и давление»: Маргарита Симоньян рассказала НТВ, как RT выдавливают из США

Американский офис RT хотят назвать иностранным агентом. В Америке это практически приговор любому СМИ. Программа «Итоги недели» спросила у главного редактора RT Маргариты Симоньян, что теперь будет делать телеканал.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Претензии, которые к нам предъявляются и в прессе, и официальные лица: Вы говорили, что двухпартийная система в США вам кажется странной, почему к выборам не допущены представители третьих партий? Ну да, нам она кажется странной, многим гражданам США она кажется странной. Свобода слова заключается в том, что об этом можно говорить. Но, согласно действующим законам действующего американского бедлама, говорить ни о чем вообще нельзя, кроме того, о чем говорилось сто лет подряд, какая замечательная партийная система, как все здорово устроено, давайте это сохранять. А раз мы об этом говорим, нас надо оттуда выжить.
По словам главного редактора, ранее телеканал пытались дискредитировать, а сотрудников — запугать.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: „Они сначала пытались разрушить полностью нашу репутацию — «это пропаганда»“, „они все врут“ и так далее. Потом они стали пугать журналистов, что вот: с ними работать нехорошо, это волчий билет. Они стали оркестрировать разные у нас скандалы, когда они к нам кого-то внедряли, кто потом выходил и рассказывал, что мы пьем кровь христианских младенцев. Дальше они включили режим, когда официальные лица перестали к нам ходить. Нас перестали аккредитовывать, перестали давать нам интервью. Был даже целый список, он неоднократно утекал, люди, которые категорически не должны ходить на RT, не должны с нами общаться. Ну ничего, мы пережили».
Теперь же, рассказала Симоньян, в ход пошли запугивание и давление.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Юристы говорят, что мы должны подчиняться, потому что если мы не подчинимся и не зарегистрируемся, то следующим шагом наших людей просто посадят в тюрьму, у нас арестуют имущество. Значит, этот закон может иметь очень множественное толкование, до требований, например, чтобы были опубликованы списки наших сотрудников с их зарплатами и домашними адресами, требование, чтобы мы подавали сведения обо всех, с кем мы общаемся, когда запрашиваем интервью, полное содержание этих интервью. В Конгресс подали законопроект о том, что наши дистрибьюторы, то есть кабельные сети, где мы вещаем, имеют право нас не вещать без всяких последствий для себя. Отдельный закон сейчас, я не шучу. Представители Twitter пришли в Конгресс и им там устроили допрос, они выложили все контракты, которые у нас были с Twitter. У нас, естественно, были рекламные контракты и с Twitter, и с Facebook, и с кем только нет. И в Интернете мы рекламировали, на билбордах, и в такси, и на автомобилях, даже на CNN в какой-то момент ролики наши крутились. Значит, их заставили выложить все эти контакты. То есть уже идет такое запугивание и давление на наших партнеров. Но в такой ситуации работать просто невозможно, это просто называется выдавливают из страны».
Симоньян подчеркнула, что в худшем случае RT придется покинуть территорию США.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ, чего мне бы не хотелось, потому что я журналист. Будем мы использовать все другие доступные нам методы общения с аудиторией».
Подробности — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
По словам главного редактора, ранее телеканал пытались дискредитировать, а сотрудников — запугать.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: „Они сначала пытались разрушить полностью нашу репутацию — «это пропаганда»“, „они все врут“ и так далее. Потом они стали пугать журналистов, что вот: с ними работать нехорошо, это волчий билет. Они стали оркестрировать разные у нас скандалы, когда они к нам кого-то внедряли, кто потом выходил и рассказывал, что мы пьем кровь христианских младенцев. Дальше они включили режим, когда официальные лица перестали к нам ходить. Нас перестали аккредитовывать, перестали давать нам интервью. Был даже целый список, он неоднократно утекал, люди, которые категорически не должны ходить на RT, не должны с нами общаться. Ну ничего, мы пережили».
Теперь же, рассказала Симоньян, в ход пошли запугивание и давление.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Юристы говорят, что мы должны подчиняться, потому что если мы не подчинимся и не зарегистрируемся, то следующим шагом наших людей просто посадят в тюрьму, у нас арестуют имущество. Значит, этот закон может иметь очень множественное толкование, до требований, например, чтобы были опубликованы списки наших сотрудников с их зарплатами и домашними адресами, требование, чтобы мы подавали сведения обо всех, с кем мы общаемся, когда запрашиваем интервью, полное содержание этих интервью. В Конгресс подали законопроект о том, что наши дистрибьюторы, то есть кабельные сети, где мы вещаем, имеют право нас не вещать без всяких последствий для себя. Отдельный закон сейчас, я не шучу. Представители Twitter пришли в Конгресс и им там устроили допрос, они выложили все контракты, которые у нас были с Twitter. У нас, естественно, были рекламные контракты и с Twitter, и с Facebook, и с кем только нет. И в Интернете мы рекламировали, на билбордах, и в такси, и на автомобилях, даже на CNN в какой-то момент ролики наши крутились. Значит, их заставили выложить все эти контакты. То есть уже идет такое запугивание и давление на наших партнеров. Но в такой ситуации работать просто невозможно, это просто называется выдавливают из страны».
Симоньян подчеркнула, что в худшем случае RT придется покинуть территорию США.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ, чего мне бы не хотелось, потому что я журналист. Будем мы использовать все другие доступные нам методы общения с аудиторией».
Подробности — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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