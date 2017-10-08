Захарова рассказала НТВ об ответе на притеснение российских СМИ в США

Телеканал RT и агентство Sputnik находятся под невероятным давлением в США. Никакие доводы о свободе слова не сработали в Штатах, и против российских СМИ идет расследование.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказала, чем ответит российская сторона, потому что молчание будет знаком согласия.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Мы никогда не использовали российское законодательство в отношении иностранных корреспондентов в качестве фактора давления ли, цензуры ли, какого-то политического влияния, никогда…
Но это особый случай. Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США. Закон РФ „О СМИ“, принятый в 1991 году. В нем есть статья, которая предписывает: в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории РФ.
Соответственно, все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории РФ».
Также Захарова охарактеризовала ситуацию с репортером НТВ Вячеславом Немышевым, который был задержан на Украине и депортирован из этой страны, как «средневековую охоту на ведьм».
Напомним, американский Минюст 17 октября намерен присвоить RT статус иностранного агента, что грозит каналу серьезными ограничениями. Как рассказала НТВ главный редактор RT Маргарита Симоньян, в худшем случае каналу придется прекратить вещание в США.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Мы никогда не использовали российское законодательство в отношении иностранных корреспондентов в качестве фактора давления ли, цензуры ли, какого-то политического влияния, никогда…
Но это особый случай. Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США. Закон РФ „О СМИ“, принятый в 1991 году. В нем есть статья, которая предписывает: в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории РФ.
Соответственно, все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории РФ».
Также Захарова охарактеризовала ситуацию с репортером НТВ Вячеславом Немышевым, который был задержан на Украине и депортирован из этой страны, как «средневековую охоту на ведьм».
Напомним, американский Минюст 17 октября намерен присвоить RT статус иностранного агента, что грозит каналу серьезными ограничениями. Как рассказала НТВ главный редактор RT Маргарита Симоньян, в худшем случае каналу придется прекратить вещание в США.
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