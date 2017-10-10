ЦБ предложил заблокировать доступ к онлайн-биржам криптовалюты

Банк России совместно с Генпрокуратурой намерен добиться блокировки внешних сайтов, которые дают возможность россиянам приобретать крипотвалюту. Об этом сообщил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».
Зампред ЦБ сравнил биткоин с финансовой пирамидой, интерес к которой «подогревается высокой доходностью», и подчеркнул, что криптовалюта — «это инструмент, который не позволяет регулятору обеспечить защиту инвесторов».
Сергей Швецов: «Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды».
В связи с этим Банк России выступает за ограничение работы внешних сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту.
Сергей Швецов: «Все производные инструменты на криптовалюту мы рассматриваем как негативное явление на нашем рынке и не считаем возможным не только поддерживать, но и будем принимать усилия по ограничению возможности для регулируемой части российского рынка оперировать такого рода инструментами. При этом мы ведем с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы».
Ранее против легализации в России криптовалюты выступили Минфин и Минэкономразвития.
Сергей Швецов: «Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды».
В связи с этим Банк России выступает за ограничение работы внешних сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту.
Сергей Швецов: «Все производные инструменты на криптовалюту мы рассматриваем как негативное явление на нашем рынке и не считаем возможным не только поддерживать, но и будем принимать усилия по ограничению возможности для регулируемой части российского рынка оперировать такого рода инструментами. При этом мы ведем с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы».
Ранее против легализации в России криптовалюты выступили Минфин и Минэкономразвития.
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