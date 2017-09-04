ЦБ предупредил россиян о рисках операций с криптовалютами

Банк России пока не собирается допускать криптовалюты к обращению на организованных торгах. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы регулятора.
Из сообщения ЦБ: «Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации».
ЦБ обращает внимание граждан на резкие колебания курсов криптовалют, что несет риски при обменных операциях или инвестициях.
По мнению регулятора, также существуют технологические риски при выпуске и обращении криптовалют. Проблемы могут возникнуть и при фиксации прав на «виртуальные валюты», считают в ЦБ.
Из сообщения ЦБ: «Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей на финансовые услуги в случае их нарушения».
Банк России подчеркивает, что большинство операций с криптовалютами проводятся вне правового регулирования России и других стран.
Ранее в возможности легализовать биткоин в России усомнился глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, Россия не признаёт зарубежные алгоритмы, а биткоин основан на западной криптографии. Что касается российских криптовалют, то их обращение предлагается отрегулировать. Среди предлагаемых мер — обложить операции с «электронными деньгами» налогом на доходы физлиц (13%).
ЦБ обращает внимание граждан на резкие колебания курсов криптовалют, что несет риски при обменных операциях или инвестициях.
По мнению регулятора, также существуют технологические риски при выпуске и обращении криптовалют. Проблемы могут возникнуть и при фиксации прав на «виртуальные валюты», считают в ЦБ.
Из сообщения ЦБ: «Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей на финансовые услуги в случае их нарушения».
Банк России подчеркивает, что большинство операций с криптовалютами проводятся вне правового регулирования России и других стран.
Ранее в возможности легализовать биткоин в России усомнился глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, Россия не признаёт зарубежные алгоритмы, а биткоин основан на западной криптографии. Что касается российских криптовалют, то их обращение предлагается отрегулировать. Среди предлагаемых мер — обложить операции с «электронными деньгами» налогом на доходы физлиц (13%).
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