Убойный треугольник: кто стоит за убийством беглого депутата Вороненкова

Оперная дива и бывший депутат Госдумы Мария Максакова накануне вновь появилась на обложках украинских изданий и на экранах телевизоров. Именно
из-за нее, по версии украинского следствия, убили беглого российского политика и ее супруга, Дениса Вороненкова.
Такое громкое заявление сделал генеральный прокурор Незалежной Юрий Луценко. Он объявил о раскрытии резонансного дела. По мнению украинской прокуратуры, за убийством Вороненкова стоит бывший гражданский муж Марии Максаковой — бизнесмен Владимир Тюрин. Якобы у него были на то личные мотивы. Но тогда при чем тут российские спецслужбы, без упоминания которых на Украине опять не обошлось? И что на обвинение отвечает сам бизнесмен, и что говорит вдова убитого Вороненкова?
Владимира Тюрина в России иногда называют авторитетным предпринимателем, а иногда криминальным авторитетом. С Максаковой его связывали годы близких отношений и двое детей. Но ревность ревностью, а след ФСБ украинский генпрокурор нашел тоже.
Юрий Луценко: «Мы пришли к выводу, что убийство Вороненкова было связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины».
Предположения о том, что в громком деле замешан Тюрин, появились сразу же после убийства. Но тогда на Украине ее не рассматривали. Ниточка уводила от политики к любовной драме, а Киев московский след нашел в день преступления. Исполнители убийства, как выяснили следователи, граждане Украины. А один из них и вовсе бывший участник АТО. Прежде его службу в украинской армии тоже называли заданием российский спецслужб.
В сегодняшней версии все эти заявления уже забыты. С новой картиной преступления они никак не стыкуются: если киллер и так выполнял указания ФСБ, зачем понадобился заказчик Тюрин?
Сегодня же генеральная прокуратура выложила в интернет 9-минутный ролик. Записи с камер видеонаблюдения, съемки задержания организаторов убийства. Но почему-то в ролике нет ни одного фрагмента, который подтверждал бы главное обвинение прокуратуры — причастность бывшего мужа оперной певицы. В окружении самого Тюрина обвинения украинского следствия отвергли категорически.
С противоречивым комментарием выступила сегодня и Мария Максакова. Она призвала не искать в действиях ее бывшего возлюбленного личных мотивов, хотя, по ее же словам они были.
Подробности — в видеоматериале.
Владимира Тюрина в России иногда называют авторитетным предпринимателем, а иногда криминальным авторитетом. С Максаковой его связывали годы близких отношений и двое детей. Но ревность ревностью, а след ФСБ украинский генпрокурор нашел тоже.
Юрий Луценко: «Мы пришли к выводу, что убийство Вороненкова было связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины».
Предположения о том, что в громком деле замешан Тюрин, появились сразу же после убийства. Но тогда на Украине ее не рассматривали. Ниточка уводила от политики к любовной драме, а Киев московский след нашел в день преступления. Исполнители убийства, как выяснили следователи, граждане Украины. А один из них и вовсе бывший участник АТО. Прежде его службу в украинской армии тоже называли заданием российский спецслужб.
В сегодняшней версии все эти заявления уже забыты. С новой картиной преступления они никак не стыкуются: если киллер и так выполнял указания ФСБ, зачем понадобился заказчик Тюрин?
Сегодня же генеральная прокуратура выложила в интернет 9-минутный ролик. Записи с камер видеонаблюдения, съемки задержания организаторов убийства. Но почему-то в ролике нет ни одного фрагмента, который подтверждал бы главное обвинение прокуратуры — причастность бывшего мужа оперной певицы. В окружении самого Тюрина обвинения украинского следствия отвергли категорически.
С противоречивым комментарием выступила сегодня и Мария Максакова. Она призвала не искать в действиях ее бывшего возлюбленного личных мотивов, хотя, по ее же словам они были.
Подробности — в видеоматериале.
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