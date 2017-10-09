Тюрин отверг причастность к убийству Вороненкова

Бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин не имеет никакого отношения к убийству
экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил Сергей Беляк — один из адвокатов, ранее представлявших интересы Тюрина.
По словам Беляка, его клиент никогда не общался с Вороненковым и его отношениям со своей бывшей спутницей не препятствовал.
Сергей Беляк: «Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений в адрес России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
Киев намерен потребовать от России выдачи Тюрина, однако это противоречит российскому законодательству. Согласно статье 13 УК РФ, «граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству».
Экс-депутат Думы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта этого года. Киллер подошел к нему на улице и несколько раз выстрелил из пистолета. В результате перестрелки с охраной убийца тоже был ранен и вскоре скончался в больнице.
Сергей Беляк: «Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений в адрес России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
Киев намерен потребовать от России выдачи Тюрина, однако это противоречит российскому законодательству. Согласно статье 13 УК РФ, «граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству».
Экс-депутат Думы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта этого года. Киллер подошел к нему на улице и несколько раз выстрелил из пистолета. В результате перестрелки с охраной убийца тоже был ранен и вскоре скончался в больнице.
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