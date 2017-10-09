Неверов избран руководителем думской фракции «Единая Россия»

Сергея Неверова избрали руководителем фракции единороссов в Госдуме.
Такое решение было принято на заседании депутатов парламентского большинства, сообщает «Интерфакс».
Кандидатура Неверова с соответствии с уставом партии была внесена председателем «Единой России», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Прежний руководитель крупнейшей думской фракции, насчитывающей в настоящее время 341 парламентария, Владимир Васильев 3 октября был назначен Владимиром Путиным врио главы Дагестана.
Кандидатура Неверова с соответствии с уставом партии была внесена председателем «Единой России», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Прежний руководитель крупнейшей думской фракции, насчитывающей в настоящее время 341 парламентария, Владимир Васильев 3 октября был назначен Владимиром Путиным врио главы Дагестана.
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