«Я не один прибыл в Дагестан»: Васильев рассказал НТВ о своей группе поддержки

На этой неделе продолжились перестановки с главами регионов. Нового руководителя получил и Дагестан, где острее всего стоит вопрос безопасности. Кандидатура Владимира Васильева ломает весь обсуждавшийся тренд: не молодой — 68 лет, не технократ, а бывший силовик. К тому же он стал первым с 1948 года главой республики, не связанным ни с одним из национальных кланов.
В интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой Васильев рассказал, от кого исходило предложение о его назначении и на кого он будет опираться в работе.
По словам Васильева, предложение о его назначении исходило от президента. Врио главы Дагестана напомнил, что работал с Владимиром Путиным, когда тот возглавлял аппарат Совета безопасности.
Владимир Васильев: «Я пришел из МВД, и по его поручению формировал управление по Северному Кавказу в этом органе. И я скажу, что та работа, которую делает сегодня Путин, она для меня наглядный пример. Так что с этой точки зрения для меня сомнений не было. Я понимал, что это нужно, и если я могу, я буду работать».
В Махачкалу Васильев отправился обычным рейсом, а не спецсамолетом. По дороге он рассказал, что всегда так летает, правда, в последнее время — в бизнес-классе. При этом он пока не знает, будет ли переезжать в Дагестан вся его семья.
Владимир Васильев: «Пока не решили вопрос, потому что не знаю, где и как буду жить. Дочь работает, внучка учится. Не хочется их срывать. Они, конечно, спасибо им большое, меня правильно поняли, хотя нелегко, но поддержали».
По словам Васильева, Дагестан является форпостом, который «держал Россию в самые трудные времена».
Владимир Васильев: «И Ботлих никто не забыл. И россияне ценят дагестанцев за это. И сейчас, в моем понимании, Дагестан соединяет в себе огромный потенциал. У нас больше всего молодежи здесь. Это потрясающе! Какой народ! Борец, боец! Твердые люди, амбициозные, готовые себя реализовывать».
Также он рассказал, что прибыл в республику не один. По словам Васильева, ему будут оказывать содействие коллеги из правительства.
Владимир Васильев: «Будут коллеги из всех структур, как это будет необходимо. И будем вместе, опираясь, конечно, на понимание народа Дагестана в первую очередь, и с участием, решать задачи».
По словам Васильева, предложение о его назначении исходило от президента. Врио главы Дагестана напомнил, что работал с Владимиром Путиным, когда тот возглавлял аппарат Совета безопасности.
Владимир Васильев: «Я пришел из МВД, и по его поручению формировал управление по Северному Кавказу в этом органе. И я скажу, что та работа, которую делает сегодня Путин, она для меня наглядный пример. Так что с этой точки зрения для меня сомнений не было. Я понимал, что это нужно, и если я могу, я буду работать».
В Махачкалу Васильев отправился обычным рейсом, а не спецсамолетом. По дороге он рассказал, что всегда так летает, правда, в последнее время — в бизнес-классе. При этом он пока не знает, будет ли переезжать в Дагестан вся его семья.
Владимир Васильев: «Пока не решили вопрос, потому что не знаю, где и как буду жить. Дочь работает, внучка учится. Не хочется их срывать. Они, конечно, спасибо им большое, меня правильно поняли, хотя нелегко, но поддержали».
По словам Васильева, Дагестан является форпостом, который «держал Россию в самые трудные времена».
Владимир Васильев: «И Ботлих никто не забыл. И россияне ценят дагестанцев за это. И сейчас, в моем понимании, Дагестан соединяет в себе огромный потенциал. У нас больше всего молодежи здесь. Это потрясающе! Какой народ! Борец, боец! Твердые люди, амбициозные, готовые себя реализовывать».
Также он рассказал, что прибыл в республику не один. По словам Васильева, ему будут оказывать содействие коллеги из правительства.
Владимир Васильев: «Будут коллеги из всех структур, как это будет необходимо. И будем вместе, опираясь, конечно, на понимание народа Дагестана в первую очередь, и с участием, решать задачи».
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