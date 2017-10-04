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    Не угадали: почему на смену главе Дагестана пришел «интеллигент в погонах» Васильев. Дагестан, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе угадали: почему на смену главе Дагестана пришел «интеллигент в погонах» Васильев

    Не угадали: почему на смену главе Дагестана пришел «интеллигент в погонах» Васильев

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    Не угадали: почему на смену главе Дагестана пришел «интеллигент в погонах» Васильев

    Не угадали: почему на смену главе Дагестана пришел «интеллигент в погонах» Васильев

    Не угадали: почему на смену главе Дагестана пришел «интеллигент в погонах» Васильев

      Непререкаемый авторитет, интеллигент в погонах, мужественный мудрец и вдумчивый руководитель. Все это о Владимире Васильеве, вице-спикере Госдумы, в карьере которого сегодня произошел резкий поворот. Указом президента он назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

      Даже политические противники признают безупречную репутацию генерал-полковника в отставке. А в народе до сих пор помнят, как тяжело он переживал теракт на Дубровке — он был одним из руководителей антитеррористического штаба. Но никто и предположить не мог, что именно Васильев займет должность руководителя республики.

      Всю неделю до подписания указа СМИ и политологи много кого прочили в руководители региона. Однако уверенно заявляли — это должен быть кто-то из местных и обязательно молодой. Не зря же сам Абдулатипов говорил об «озеленении кадров». Оказалось, ошибались все.

      Васильеву — 68, он всего на три года младше предыдущего главы Дагестана. И намного известнее новых глав, получивших должности за последнее время. Термин «молодой технократ» к нему точно не применим. Опытный политик, пять лет руководивший фракцией «Единая Россия» в Госдуме, генерал-полковник с военной выправкой и обходительными манерами. Васильеву достался неспокойный регион с большим количеством влиятельных национальных кланов. Возможно, именно поэтому Кремль и выбрал кандидатуру так называемого «варяга» — человека со стороны, не связанного с местными элитами.

      Аналитики говорят, что отставка Абдулатипова далеко не последняя. И вполне возможно до конца недели мы узнаем имя еще не одного нового регионального руководителя.

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