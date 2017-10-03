Путин назвал врио главы Дагестана Васильева «политическим тяжеловесом»

Президент России Владимир Путин встретился с председателем думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, который с сегодняшнего дня стал врио главы Дагестана.
По словам Путина, в республике многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, однако проблем остается много. Глава государства рассчитывает, что Васильеву удастся проявить свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме
Владимир Путин, президент РФ: «За эти годы вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, вы — политик федерального уровня и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике».
Васильев отметил, что представляет себе, насколько непросто руководить таким регионом.
Владимир Васильев, врио главы Республики Дагестан: «Но я сделаю все, чтобы вы не пожалели об этом (решении)».
Ранее президент принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности Владимира Васильева, возглавлявшего фракцию «Единая России» в Госдуме. О том, кто станет лидером единороссов в ГД, пока не сообщается. Известно лишь, что решение о том, кто займет это место, примут Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев.
Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»: «Это решение, которое примет президент и председатель партии».
Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. По его словам, основной причиной отставки стал возраст: в этом году Абдулатипову исполнился 71 год.
Владимир Путин, президент РФ: «За эти годы вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, вы — политик федерального уровня и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике».
Васильев отметил, что представляет себе, насколько непросто руководить таким регионом.
Владимир Васильев, врио главы Республики Дагестан: «Но я сделаю все, чтобы вы не пожалели об этом (решении)».
Ранее президент принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности Владимира Васильева, возглавлявшего фракцию «Единая России» в Госдуме. О том, кто станет лидером единороссов в ГД, пока не сообщается. Известно лишь, что решение о том, кто займет это место, примут Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев.
Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»: «Это решение, которое примет президент и председатель партии».
Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. По его словам, основной причиной отставки стал возраст: в этом году Абдулатипову исполнился 71 год.
Комментарии