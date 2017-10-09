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    Медведев предложил Неверова на пост руководителя «Единой России» в ГД

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    • Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов
    Медведев предложил Неверова на пост руководителя «Единой России» в ГД

    Медведев предложил Неверова на пост руководителя «Единой России» в ГД

    Медведев предложил Неверова на пост руководителя «Единой России» в ГД
  • Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов

    • Лидер партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Неверова на пост главы фракции в Госдуме.

    Неверов известен не только партийцам и депутатам других фракций, но и людям по всей стране, его уважают коллеги, сторонники и оппоненты, отмечается на сайте председателя правительства. Кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ, председатель партии «Единая Россия»: «Мы все знаем его, как человека, который умеет налаживать диалог, находить компромиссы. Это непростая парламентская работа. И он успешно занимается ею с 1999 года».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что выдвижение Неверова на пост руководителя фракции «Единая Россия» поддержано и одобрено главой государства, сообщает «Интерфакс».

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    Напомним, до недавнего времени фракцией «Единая Россия» в Госдуме руководил Владимир Васильев. 3 октября он был назначен на пост врио главы Дагестана.

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