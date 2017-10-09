Ущерб от пожара в ТЦ «Синдика» оценили в 5 млрд рублей

Спасатели ликвидируют последствия масштабного пожара, который накануне уничтожил 55 тысяч квадратных метров гипермаркета стройматериалов «Синдика» на МКАД. Огонь тушили около 15 часов. С открытым горением удалось справиться только утром. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 5 млрд рублей.
Пожарные продолжают проливку конструкций здания торгового центра. Возгорание тушили больше 15 часов, о ликвидации было объявлено сегодня утром. Пожар начался накануне, в середине дня. Были эвакуированы несколько тысяч людей, известно о троих пострадавших.
Как передает корреспондент НТВ Александр Коневич, с самого утра на месте ЧП находятся владельцы торговых помещений, которые стремятся попасть внутрь, но пока туда никого не пускают.
В результате масштабного пожара на парковке ТЦ взорвались несколько машин. Сколько всего автомобилей получили повреждения или были уничтожены, пока не сообщается. Известно, что стоянка вмещает в себя около пяти тысяч машин.
Несколько посетителей торгового комплекса заявили, что им удалось снять на видео начало пожара.
Как передает корреспондент НТВ Александр Коневич, с самого утра на месте ЧП находятся владельцы торговых помещений, которые стремятся попасть внутрь, но пока туда никого не пускают.
В результате масштабного пожара на парковке ТЦ взорвались несколько машин. Сколько всего автомобилей получили повреждения или были уничтожены, пока не сообщается. Известно, что стоянка вмещает в себя около пяти тысяч машин.
Так вчера горел огромный рынок «Синдика». Невероятный по своим размерам пожар сняли с высоты птичьего полета. Впечатляющее видео pic.twitter.com/hVKP97ugTD— НТВ (@ntvru) October 9, 2017
Несколько посетителей торгового комплекса заявили, что им удалось снять на видео начало пожара.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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