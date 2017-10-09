Начало пожара в ТЦ «Синдика» сняли на видео

Начало крупного пожара в ТЦ «Синдика» попало в объективы камер мобильных телефонов нескольких посетителей.
kucheryashkad: «Поразило нас больше всего то, что, пока мы ходили по павильонам, в это время полыхал пожар, и ни одна сигнализация оповещения не сработала. Сначала мы почувствовали запах гари, потом увидели, как клубы дыма прорываются из под пола. На видео ясно видно, что паники нет и люди спокойно ходят и ничего не подозревают. Буквально через минут десять мы поняли, что пора уносить ноги, началась паника и люди начали искать выход».
Съездили сегодня в ТЦ «Синдика». Поразило нас больше всего то,что пока мы ходили по павильонам в это время полыхал пожар и ни одна сигнализация оповещения не сработала. Сначала мы почувствовали запах гари, потом увидели, как клубы дыма прорываются из под пола. На видео ясно видно, что паники нет и люди спокойно ходят и ничего не подозревают. Буквально через минут десять мы поняли что пора уносить ноги, началась паника и люди начали искать выход. Кто был в Синдике, тот знает, чтобы найти выход, надо постараться! Очень грустно, что о безопасности покупателей как показала практика никто и не побеспокоился, где меры безопасности? Почему пожарная сигнализация не сработала?! Вопросы риторические и видимо ответов мы не получим, жаль.#пожар#ответственность#ужас#меры#красногорск#паника#уносилиноги#сигнализация#безолаберность#происшествия#безопасность#новости#синдика#тцсиндика#news#video#былогорячо#какжетак#накипело#сднемрождения#выходныеудались#жаркийденек#надышались#шок
Пожарная сигнализация в здании сработала с опозданием, не было никакой системы оповещения об опасности, люди искали выход в условиях нарастающего задымления самостоятельно, пишет НСН со ссылкой на свидетелей ЧП.
Крупный пожар в ТЦ «Синдика» возник в воскресенье. Огонь охватил практически все здание, произошло частичное обрушение кровли и стен. Известно о троих пострадавших. Рассматриваются несколько версий произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник: «Отрабатывается несколько версий пожара, в их числе и поджог. Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации».
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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