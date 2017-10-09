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Деловое утро НТВ

    Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано

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    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано

    Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано

    Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете стройматериалов «Синдика», расположенном на 65-м километре МКАД.

    Пожар в торговом центре в районе Строгино начался еще в воскресенье днем. Загорелся первый этаж. Очень быстро огонь перекинулся на подземную парковку, рассчитанную на пять тысяч машин. Сколько автомобилей там было в этот момент, предстоит узнать следователям. Очень долго с парковки доносились звуки взрывов.

    Общая площадь пожара составила около 55 тысяч квадратных метров. Комплекс, горевший более 12 часов, частично обрушился. Пострадавших трое, один из них находится в больнице. Всего из торгового центра спасатели эвакуировали более трех тысяч человек.

    смотретьВсе пылает: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Синдика»
    Все пылает: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Синдика»
    Торговый центр «Синдика» открылся три года назад. Там располагались более полутора тысяч магазинов со строительными и отделочными материалами и товарами для дома. Общая площадь комплекса — 150 тысяч квадратных метров. С пожарных вертолетов на них вылили 600 тонн воды. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 5 миллиардов рублей.

    Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…

    Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.

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