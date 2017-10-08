Воюющий на стороне Киева актер Пашинин раскритиковал украинскую армию

Российский актер Анатолий Пашинин в интервью изданию «Обозреватель» сравнил вооруженные силы Украины с «крепостной советской армией».
Фрагменты интервью с Пашининым были опубликованы в начале этой недели. Тогда он объяснил, что не пошел служить в ВСУ, поскольку является «нежным цветочком», которому нужны определенные условия для жизни. Такие условия, по его словам, есть в добровольческих батальонах. В полной версии интервью Пашинин подверг ВСУ еще более жесткой критике.
Анатолий Пашинин: «Здесь (в батальоне) очень внимательные люди. А ВСУ с каждым годом скатывается в крепостную советскую армию. И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты».
Чтобы убедиться в этом, Пашинин предложил взглянуть на командование украинской армией, которое даже не понесло ответственности за «сдачу Крыма без единого выстрела».
О том, что актер Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева, стало известно в августе. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Ранее Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе.
Анатолий Пашинин: «Здесь (в батальоне) очень внимательные люди. А ВСУ с каждым годом скатывается в крепостную советскую армию. И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты».
Чтобы убедиться в этом, Пашинин предложил взглянуть на командование украинской армией, которое даже не понесло ответственности за «сдачу Крыма без единого выстрела».
О том, что актер Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева, стало известно в августе. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Ранее Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе.
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