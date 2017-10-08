«Плохой игрок»: Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР

Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Ирана.
По словам главы Белого дома, власти этой страны финансируют КНДР.
Дональд Трамп, президент США: «Я убежден, что они (иранцы) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится: это называется духом соглашения».
Трамп добавил, что считает Иран «плохим игроком», с которым следует обращаться «соответствующим образом», сообщает TBN.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
Не исключено, что Трамп может объявить об аннулировании сделки. В Москве выразили надежду, что окончательное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным.
Дональд Трамп, президент США: «Я убежден, что они (иранцы) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится: это называется духом соглашения».
Трамп добавил, что считает Иран «плохим игроком», с которым следует обращаться «соответствующим образом», сообщает TBN.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
Не исключено, что Трамп может объявить об аннулировании сделки. В Москве выразили надежду, что окончательное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным.
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