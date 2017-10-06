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    Лавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном. Иран, Лавров, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном

    Лавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном

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    Лавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном

    Лавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном

      О значении договоренностей по нераспространению ядерного оружия сегодня говорили в Астане. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой казахстанского МИДа, прокомментировал появившиеся недавно в СМИ сообщения о планах Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Ираном.

      Лавров отметил, что это всего лишь предположения, и выразил надежду, что окончательное решение Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел ПФ: «Мы считаем, что эта программа явилась по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества, что ее реализация вносит реальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия. И было бы очень важным ее в полном объеме и в полной мере сохранить. Конечно же, участие Соединенных Штатов будет в этом смысле весьма и весьма значимым фактором».

      Ранее газета The Washington Post сообщила, что уже на следующей неделе Дональд Трамп может объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. По мнению американского лидера, она «не отвечает национальным интересам США».

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