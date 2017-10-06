СМИ: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки

Американские СМИ утверждают, что президент США собирается на следующей неделе объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Как пишет The Washington Post, Трамп выступит с программной речью по Ближнему Востоку 12 октября.
Из текста статьи: «Как сообщили люди, получившие в четверг информацию на специальном брифинге по стратегии Белого дома по Ирану, президент Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном».
Источники сообщают, что Трамп в своем выступлении изложит масштабную стратегию США в отношении Ирана, который находится в сформированном Вашингтоном списке «государств — спонсоров терроризма».
Напомним, Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп уже заявлял, что подумывает о выходе из сделки. Остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.
Россия уже отреагировала на угрозы США о выходе из так называемой ядерной сделки с Ираном. В комитете Госдумы по международным делам заявили о возможности экстренной встречи с иранским парламентом для обсуждения этой ситуации.
Из текста статьи: «Как сообщили люди, получившие в четверг информацию на специальном брифинге по стратегии Белого дома по Ирану, президент Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном».
Источники сообщают, что Трамп в своем выступлении изложит масштабную стратегию США в отношении Ирана, который находится в сформированном Вашингтоном списке «государств — спонсоров терроризма».
Напомним, Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп уже заявлял, что подумывает о выходе из сделки. Остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.
Россия уже отреагировала на угрозы США о выходе из так называемой ядерной сделки с Ираном. В комитете Госдумы по международным делам заявили о возможности экстренной встречи с иранским парламентом для обсуждения этой ситуации.
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