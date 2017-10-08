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Зигзаг удачи

    СМИ рассекретили содержание записки, найденной в номере стрелка из Лас-Вегаса

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    • Фото: @MikeTokes / twitter.com
    СМИ рассекретили содержание записки, найденной в номере стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>

    СМИ рассекретили содержание записки, найденной в номере стрелка из Лас-Вегаса

    СМИ рассекретили содержание записки, найденной в номере стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>
  • Фото: @MikeTokes / twitter.com

    • Американские СМИ сообщили, что записка, найденная в гостиничном номере Стивена Пэддока, содержала расчеты, которые помогали ему вести более точный огонь из окна по людям.

    Как передает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах, записка, найденная на прикроватной тумбочке в номере убийцы, включала расчеты траектории и поправок для прицельной стрельбы из окна 32-го этажа по посетителям музыкального фестиваля.

    До этого представители СМИ, узнавшие о том, что в номере Стивена Пэддока был обнаружен лист бумаги с рукописным текстом, предполагали, что речь идет о предсмертной записке. Однако в полиции Лас-Вегаса эту версию опровергли, не сообщив о содержимом бумаги.

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    Напомним, 1 октября пенсионер, игрок и миллионер Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия из окна своего номера в отеле Mandalay Bay по посетителям музыкального фестиваля. Погибли 58 человек, 489 получили ранения. Убийца покончил с собой перед тем, как полиция ворвалась в его номер.

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    В ФБР предполагают, что Пэддок не был связан с террористическими группировками. Ответа на главный вопрос, зачем он это сделал, следователи пока не дают. Полицейские установили, что в Пэддок много лет собирал оружие, постоянно переезжал и вел тайную жизнь.

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