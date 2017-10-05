Расстрелявший 58 человек в Лас-Вегасе американец вел тайную жизнь

Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в
Лас-Вегасе (штат Невада), на протяжении многих лет вел секретную жизнь.
Как заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, Пэддок «на протяжении десятилетий собирал оружие», а также «вел тайную жизнь». Он не уточнил, какие именно сведения о жизни стрелка получили следователи. По словам шерифа, власти «до сих пор не знают» многого на этот счет.
Шериф также заявил, что Пэддок надеялся сбежать с места преступления. При этом он отказался предоставить дополнительные подробности.
Поздно вечером в воскресенье по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля 64-летний Стивен Пэддок. В результате погибли 58 человек. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.
Президент Международного союза сотрудников полиции, охраны и пожарных Америки Дейв Хики заявил в свою очередь, что первым нашел гостиничный номер, в котором находился стрелок, безоружный охранник. Он попытался открыть дверь, но следивший за происходящим по камерам Пэддок выстрелил в него через дверь и ранил его.
Тем временем полиция ищет людей, которые могли помочь стрелку из Лас-Вегаса.
Джозеф Ломбардо: «Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить».
ЧП в Лас-Вегасе стало крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.
Шериф также заявил, что Пэддок надеялся сбежать с места преступления. При этом он отказался предоставить дополнительные подробности.
Поздно вечером в воскресенье по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля 64-летний Стивен Пэддок. В результате погибли 58 человек. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.
Президент Международного союза сотрудников полиции, охраны и пожарных Америки Дейв Хики заявил в свою очередь, что первым нашел гостиничный номер, в котором находился стрелок, безоружный охранник. Он попытался открыть дверь, но следивший за происходящим по камерам Пэддок выстрелил в него через дверь и ранил его.
Тем временем полиция ищет людей, которые могли помочь стрелку из Лас-Вегаса.
Джозеф Ломбардо: «Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить».
ЧП в Лас-Вегасе стало крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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