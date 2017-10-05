Основная версия
ТВ-Эфир
Основная версия

    Расстрелявший 58 человек в Лас-Вегасе американец вел тайную жизнь

    комментировать

    Расстрелявший 58 человек в Лас-Вегасе американец вел тайную жизнь

    Расстрелявший 58 человек в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> американец вел тайную жизнь

    Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), на протяжении многих лет вел секретную жизнь.

    Как заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, Пэддок «на протяжении десятилетий собирал оружие», а также «вел тайную жизнь». Он не уточнил, какие именно сведения о жизни стрелка получили следователи. По словам шерифа, власти «до сих пор не знают» многого на этот счет.

    Шериф также заявил, что Пэддок надеялся сбежать с места преступления. При этом он отказался предоставить дополнительные подробности.

    Поздно вечером в воскресенье по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля 64-летний Стивен Пэддок. В результате погибли 58 человек. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.

    Президент Международного союза сотрудников полиции, охраны и пожарных Америки Дейв Хики заявил в свою очередь, что первым нашел гостиничный номер, в котором находился стрелок, безоружный охранник. Он попытался открыть дверь, но следивший за происходящим по камерам Пэддок выстрелил в него через дверь и ранил его.

    Тем временем полиция ищет людей, которые могли помочь стрелку из Лас-Вегаса.

    смотретьАмериканский стрелок расстреливал людей на концерте в Лас-Вегасе 9 минут
    Американский стрелок расстреливал людей на концерте в Лас-Вегасе 9 минут
    Джозеф Ломбардо: «Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить».

    ЧП в Лас-Вегасе стало крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.



    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

    Новости по теме

    Расстрел в Лас-Вегасе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru