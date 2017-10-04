Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса «больным и сумасшедшим»

Президент США Дональд Трамп назвал Стивена Пэддока, совершившего самое кровопролитное массовое убийство в новейшей истории страны, потерявшим рассудок человеком.
Глава Белого дома подтвердил, что получает информацию о ходе расследования трагедии в Лас-Вегасе.
Дональд Трамп, президент США: «Полностью. Прежде всего, он был больным и сумасшедшим человеком. Мы сейчас серьезно изучаем его прошлое».
Также Трамп назвал несвоевременным обсуждение закона об огнестрельном оружии в США.
Дональд Трамп: «Со временем мы обсудим законы об огнестрельном оружии».
64-летний Пэддок открыл огонь по посетителям концерта из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.
Дональд Трамп, президент США: «Полностью. Прежде всего, он был больным и сумасшедшим человеком. Мы сейчас серьезно изучаем его прошлое».
Также Трамп назвал несвоевременным обсуждение закона об огнестрельном оружии в США.
Дональд Трамп: «Со временем мы обсудим законы об огнестрельном оружии».
64-летний Пэддок открыл огонь по посетителям концерта из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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