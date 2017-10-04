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    Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса «больным и сумасшедшим»

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    Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса «больным и сумасшедшим»

    Трамп назвал стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr> «больным и сумасшедшим»

    Президент США Дональд Трамп назвал Стивена Пэддока, совершившего самое кровопролитное массовое убийство в новейшей истории страны, потерявшим рассудок человеком.

    Глава Белого дома подтвердил, что получает информацию о ходе расследования трагедии в Лас-Вегасе.

    Дональд Трамп, президент США: «Полностью. Прежде всего, он был больным и сумасшедшим человеком. Мы сейчас серьезно изучаем его прошлое».

    Также Трамп назвал несвоевременным обсуждение закона об огнестрельном оружии в США.

    Дональд Трамп: «Со временем мы обсудим законы об огнестрельном оружии».

    смотретьАмериканский стрелок расстреливал людей на концерте в Лас-Вегасе 9 минут
    Американский стрелок расстреливал людей на концерте в Лас-Вегасе 9 минут
    64-летний Пэддок открыл огонь по посетителям концерта из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017


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