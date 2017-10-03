СМИ: Пэддок перевел $100 тысяч на Филиппины перед стрельбой в Лас-Вегасе

Стивен Пэддок, убивший 59 человек во время концерта в
Лас-Вегасе, незадолго до стрельбы перевел на банковский счет на Филиппиных 100 тысяч долларов.
NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в день расстрела в Лас-Вегасе 62-летняя подруга Пэддока Мэрилу Денли находилась на Филиппинах.
По данным телекомпании, Дэнли находится в путешествии. 25 сентября она отправилась в Гонконг, а 1 октября, в день расстрела, поехала на Филиппины. По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, сейчас женщина — в Токио.
Между тем источники NBC не уточнили, кому был направлен перевод крупной суммы, который Пэддок отправил на прошлой неделе на банквоский счет на Филиппинах.
Денли не связана официальными узами брака со стрелком. Она жила вместе с Пэддоком в доме в городке Мескит, который он купил в 2015 году.
После того как правоохранители связались с женщиной ее перестали считать возможной соучастницей преступления. Но, как уточнил шериф Ломбардо, у следствия остались к ней вопросы. Полицейские ждут, когда она вернется в США — это произойдет в среду, 4 октября.
Известно, что в прошлом Пэддок был официально женат. Сейчас его бывшая супруга, с которой они провели вместе шесть лет, живет в Лос-Анжелесе. Они развелись 27 лет назад. Детей у пары не было.
Жертвами стрельбы, которая произошла в Лас-Вегасе вечером 1 октября, стали почти 60 человек, более 500 получили ранения. Мотивы преступника не установлены.
По данным телекомпании, Дэнли находится в путешествии. 25 сентября она отправилась в Гонконг, а 1 октября, в день расстрела, поехала на Филиппины. По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, сейчас женщина — в Токио.
Между тем источники NBC не уточнили, кому был направлен перевод крупной суммы, который Пэддок отправил на прошлой неделе на банквоский счет на Филиппинах.
Денли не связана официальными узами брака со стрелком. Она жила вместе с Пэддоком в доме в городке Мескит, который он купил в 2015 году.
После того как правоохранители связались с женщиной ее перестали считать возможной соучастницей преступления. Но, как уточнил шериф Ломбардо, у следствия остались к ней вопросы. Полицейские ждут, когда она вернется в США — это произойдет в среду, 4 октября.
Известно, что в прошлом Пэддок был официально женат. Сейчас его бывшая супруга, с которой они провели вместе шесть лет, живет в Лос-Анжелесе. Они развелись 27 лет назад. Детей у пары не было.
Жертвами стрельбы, которая произошла в Лас-Вегасе вечером 1 октября, стали почти 60 человек, более 500 получили ранения. Мотивы преступника не установлены.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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