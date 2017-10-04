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    Расстрел в Лас-Вегасе: видео с камеры полицейского. США, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРасстрел в Лас-Вегасе: видео с камеры полицейского

    Расстрел в Лас-Вегасе: видео с камеры полицейского

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    Расстрел в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>: видео с камеры полицейского

    Расстрел в Лас-Вегасе: видео с камеры полицейского

    Расстрел в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>: видео с камеры полицейского

      Появились новые кадры расстрела в Лас-Вегасе, снятые камерой, закрепленной на одном из полицейских, который прибыл на вызов.

      На видео отчетливо слышны выстрелы и крики. Чтобы вычислить номер открывшего стрельбу Стивена Пэддока в отеле, спецназу потребовалось от 10 до 20 минут.

      Дело в том, что стражи порядка сначала ошибочно прочесывали 29-й этаж. Точное местоположения стрелка удалось вычислить только по пороховому дыму, который заполнил его номер на 32-м этаже и просочился в коридор отеля. Пэддок застрелился до того, как правоохранители ворвались в номер.

      О мотивах преступника по-прежнему ничего не известно. Возможно, прояснить ситуацию сможет подруга Пэддока, которая прилетела в США из Филиппин для дачи показаний.

      Ранее окружной шериф сообщил, что Пэддок снимал свое преступление на видео. Мужчина установил видеокамеры внутри и снаружи номера, чтобы отследить момент приближения группы захвата. Пэддок расстреливал людей 9 минут.

      Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

      Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

      Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017


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