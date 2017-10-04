Расстрел в Лас-Вегасе: видео с камеры полицейского

Появились новые кадры расстрела в
Лас-Вегасе, снятые камерой, закрепленной на одном из полицейских, который прибыл на вызов.
На видео отчетливо слышны выстрелы и крики. Чтобы вычислить номер открывшего стрельбу Стивена Пэддока в отеле, спецназу потребовалось от 10 до 20 минут.
Дело в том, что стражи порядка сначала ошибочно прочесывали 29-й этаж. Точное местоположения стрелка удалось вычислить только по пороховому дыму, который заполнил его номер на 32-м этаже и просочился в коридор отеля. Пэддок застрелился до того, как правоохранители ворвались в номер.
О мотивах преступника по-прежнему ничего не известно. Возможно, прояснить ситуацию сможет подруга Пэддока, которая прилетела в США из Филиппин для дачи показаний.
Ранее окружной шериф сообщил, что Пэддок снимал свое преступление на видео. Мужчина установил видеокамеры внутри и снаружи номера, чтобы отследить момент приближения группы захвата. Пэддок расстреливал людей 9 минут.
Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.
Дело в том, что стражи порядка сначала ошибочно прочесывали 29-й этаж. Точное местоположения стрелка удалось вычислить только по пороховому дыму, который заполнил его номер на 32-м этаже и просочился в коридор отеля. Пэддок застрелился до того, как правоохранители ворвались в номер.
О мотивах преступника по-прежнему ничего не известно. Возможно, прояснить ситуацию сможет подруга Пэддока, которая прилетела в США из Филиппин для дачи показаний.
Ранее окружной шериф сообщил, что Пэддок снимал свое преступление на видео. Мужчина установил видеокамеры внутри и снаружи номера, чтобы отследить момент приближения группы захвата. Пэддок расстреливал людей 9 минут.
Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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