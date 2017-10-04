Американский стрелок в течение 9 минут расстреливал людей на концерте в Лас-Вегасе

Стивен Пэддок, который в ночь на понедельник убил 59 человек в
Лас-Вегасе, в общей сложности вел стрельбу в течение 9 минут.
Как заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, перед тем, как открыть стрельбу по людям, Пэддок установил камеры наблюдения в номере своего отеля.
Джозеф Ломбардо: «Камеры наблюдения были установлены вне комнаты, внутри нее и в других местах».
В свою очередь газета The Washington Post сообщила, что полиция Лас-Вегаса во время поиска Пэддока, стрелявшего в людей с 32-го этажа гостиницы, сначала ошибочно прочесывала 29-й этаж. Отмечается, что точное местоположения стрелка удалось вычислить только по пороховому дыму, который заполнил его номер и просочился в коридор отеля. На поиск нужного места ушло 20 минут. Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер
Между тем шериф объяснил долгие поиски стрелка необходимостью убедиться в отсутствии ловушек и соблюсти правила личной безопасности постояльцев и полицейских.
Вечером в воскресенье 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям концерта на открытом воздухе из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали. Между тем интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что Пэддок мог устроить стрельбу в этом городе еще в прошлом месяце.
По сведениям СМИ, Пэддок взял в аренду квартиру, окна которой выходили на площадку музыкального фестиваля «Жизнь прекрасна», проводившегося в конце сентября. Правоохранительные органы допускают, что он изначально собирался устроить бойню во время этого концерта.
Тем временем стало известно, что власти США опознали почти всех жертв бойни, кроме троих. Еще по меньшей мере 45 человек остаются в критическом состоянии из-за ранений, полученных во время стрельбы.
Джозеф Ломбардо: «Камеры наблюдения были установлены вне комнаты, внутри нее и в других местах».
В свою очередь газета The Washington Post сообщила, что полиция Лас-Вегаса во время поиска Пэддока, стрелявшего в людей с 32-го этажа гостиницы, сначала ошибочно прочесывала 29-й этаж. Отмечается, что точное местоположения стрелка удалось вычислить только по пороховому дыму, который заполнил его номер и просочился в коридор отеля. На поиск нужного места ушло 20 минут. Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер
Между тем шериф объяснил долгие поиски стрелка необходимостью убедиться в отсутствии ловушек и соблюсти правила личной безопасности постояльцев и полицейских.
Вечером в воскресенье 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям концерта на открытом воздухе из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали. Между тем интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что Пэддок мог устроить стрельбу в этом городе еще в прошлом месяце.
По сведениям СМИ, Пэддок взял в аренду квартиру, окна которой выходили на площадку музыкального фестиваля «Жизнь прекрасна», проводившегося в конце сентября. Правоохранительные органы допускают, что он изначально собирался устроить бойню во время этого концерта.
Тем временем стало известно, что власти США опознали почти всех жертв бойни, кроме троих. Еще по меньшей мере 45 человек остаются в критическом состоянии из-за ранений, полученных во время стрельбы.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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