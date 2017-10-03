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    Опубликовано видео из номера стрелка в Лас-Вегасе

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    Опубликовано видео из номера стрелка в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Опубликовано видео из номера стрелка в Лас-Вегасе

    Опубликовано видео из номера стрелка в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, John Locher

    • В Сети появилось видео из комнаты Стивена Пэддока на 32-м этаже отеля «Мандалай Бай». Из этого номера он вел стрельбу по зрителям, которые пришли на уличный концерт кантри-музыки.

    Кадры из номера Пэддока опубликовал канал ABC News. На записи можно увидеть вход в комнату в «Мандалай Бай». Именно оттуда стрелок, совершивший самое кровопролитное массовое убийство в новейшей истории США, вел огонь.




    Жертвами атаки стали 59 человек, пострадали более 500. В больницах остаются сотни людей. Жители Лас-Вегаса выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для раненых.

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    Мотивы Стивена Пэддока неизвестны. Установлено, что он тщательно подготовился к преступлению и собрал целый арсенал. Мужчина пронес в номер 23 ствола и сотни патронов.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017


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