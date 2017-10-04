Сожительница стрелка из Лас-Вегаса вернулась в США

Сожительница американца Стивена Пэддока, расстрелявшего людей на концерте в
Лас-Вегасе, прибыла в США с Филиппин, где находилась в день трагедии.
По информации Associated Press, 62-летняя Мэрилу Дэнли вечером 3 октября прибыла в международный аэропорт Лос-Анджелеса, где ее встретили агенты ФБР.
Женщина не является подозреваемой в соучастии в преступлении. США она покинула задолго до бойни в Лас-Вегасе: 25 сентября она направилась в Гонконг, а 1 октября, в день трагедии, на Филиппины. Однако у следствия есть к ней вопросы.
Известно, что она жила вместе с Пэддоком в доме в Меските (штат Невада), купленном им в 2015 году. Их брак зарегистрирован не был. Накануне стало известно, что Пэддок перед стрельбой в Лас-Вегасе перевел 100 тысяч на Филиппины. Он был состоятельным человеком, разбогатевшим на инвестициях, а в последнее время был увлечен азартными играми и делал ставки на суммы, достигающие 30 тысяч долларов в день.
Стивен Пэддок девять минут расстреливал людей, собравшихся на концерте, из гостиничного номера на 32-м этаже. На его поиск у силовиков ушло 20 минут. Пэддок успел застрелиться до того, как стражи порядка ворвались в его номер. Жертвами стрельбы стали 59 человек, сотни получили ранения. Десятки остаются в критическом состоянии.
Женщина не является подозреваемой в соучастии в преступлении. США она покинула задолго до бойни в Лас-Вегасе: 25 сентября она направилась в Гонконг, а 1 октября, в день трагедии, на Филиппины. Однако у следствия есть к ней вопросы.
Известно, что она жила вместе с Пэддоком в доме в Меските (штат Невада), купленном им в 2015 году. Их брак зарегистрирован не был. Накануне стало известно, что Пэддок перед стрельбой в Лас-Вегасе перевел 100 тысяч на Филиппины. Он был состоятельным человеком, разбогатевшим на инвестициях, а в последнее время был увлечен азартными играми и делал ставки на суммы, достигающие 30 тысяч долларов в день.
Стивен Пэддок девять минут расстреливал людей, собравшихся на концерте, из гостиничного номера на 32-м этаже. На его поиск у силовиков ушло 20 минут. Пэддок успел застрелиться до того, как стражи порядка ворвались в его номер. Жертвами стрельбы стали 59 человек, сотни получили ранения. Десятки остаются в критическом состоянии.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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