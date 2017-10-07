Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ

В среду в центре Киева схватили репортера Вячеслава Немышева. Чудом избежав расправы на месте, журналист сначала оказался в полицейском участке, откуда его вскоре забрали сотрудники украинских спецслужб.
В выпусках украинских новостей российского журналиста обвинили в «деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины», а распоясавшиеся боевики-националисты требовали выдачи «русского шпиона» им. Понятное дело, чтоб разобраться по-своему. И все это из-за того, что российский репортер разрезал на Крещатике торт.
Все облегченно вздохнули только в пятницу, когда Вячеслав вернулся домой.
Так чем же депортированный из Украины журналист подрывал основы украинской независимости? И зачем его вообще туда отправляли? Обо всем этом Вячеслав Немышев рассказал в эфире программы «Центральное телевидение».
Все облегченно вздохнули только в пятницу, когда Вячеслав вернулся домой.
Так чем же депортированный из Украины журналист подрывал основы украинской независимости? И зачем его вообще туда отправляли? Обо всем этом Вячеслав Немышев рассказал в эфире программы «Центральное телевидение».
Комментарии