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    Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ. журналистика, задержание, Киев, НТВ, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРепортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ

    Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ

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    Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ

    Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ

    Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ

      В среду в центре Киева схватили репортера Вячеслава Немышева. Чудом избежав расправы на месте, журналист сначала оказался в полицейском участке, откуда его вскоре забрали сотрудники украинских спецслужб.

      В выпусках украинских новостей российского журналиста обвинили в «деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины», а распоясавшиеся боевики-националисты требовали выдачи «русского шпиона» им. Понятное дело, чтоб разобраться по-своему. И все это из-за того, что российский репортер разрезал на Крещатике торт.

      Все облегченно вздохнули только в пятницу, когда Вячеслав вернулся домой.

      Так чем же депортированный из Украины журналист подрывал основы украинской независимости? И зачем его вообще туда отправляли? Обо всем этом Вячеслав Немышев рассказал в эфире программы «Центральное телевидение».

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