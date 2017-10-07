Члены Совбеза РФ на совещании тепло поздравили Путина с юбилеем

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участники встречи обсудили положение дел в Сирии, ответив позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС.
Также речь зашла о подготовке к саммитам СНГ и ЕврАзЭС, которые состоятся на следующей неделе. Поднимались и вопросы, связанные с социально-экономическим развитием России.
Кроме того, постоянные члены Совета безопасности тепло поздравили Владимира Путина с юбилеем, передает РИА Новости.
В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
Отметим, что ранее российского лидера с 65-летием поздравили многие главы зарубежных государств. Кроме того, в Париже, Берлине и Барселоне появились граффити с Владимиром Путиным. А боксеры устроили настоящий флешмоб, чтобы поздравить главу государства с юбилеем.
Также речь зашла о подготовке к саммитам СНГ и ЕврАзЭС, которые состоятся на следующей неделе. Поднимались и вопросы, связанные с социально-экономическим развитием России.
Кроме того, постоянные члены Совета безопасности тепло поздравили Владимира Путина с юбилеем, передает РИА Новости.
В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
Отметим, что ранее российского лидера с 65-летием поздравили многие главы зарубежных государств. Кроме того, в Париже, Берлине и Барселоне появились граффити с Владимиром Путиным. А боксеры устроили настоящий флешмоб, чтобы поздравить главу государства с юбилеем.
Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.
Звезды бокса записали видеопоздравления Путину и устроили флешмоб #поздраВВь в честь юбилея президента.— НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.
Еще видео: https://t.co/8t0DOEjXUe pic.twitter.com/8rfjYXJ2SS
Комментарии