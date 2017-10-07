Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Члены Совбеза РФ на совещании тепло поздравили Путина с юбилеем

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    • Фото: РИА Новости
    Члены Совбеза РФ на совещании тепло поздравили Путина с юбилеем

    Члены Совбеза РФ на совещании тепло поздравили Путина с юбилеем

    Члены Совбеза РФ на совещании тепло поздравили Путина с юбилеем
  • Фото: РИА Новости

    • Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участники встречи обсудили положение дел в Сирии, ответив позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС.

    Также речь зашла о подготовке к саммитам СНГ и ЕврАзЭС, которые состоятся на следующей неделе. Поднимались и вопросы, связанные с социально-экономическим развитием России.

    Кроме того, постоянные члены Совета безопасности тепло поздравили Владимира Путина с юбилеем, передает РИА Новости.

    В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

    Отметим, что ранее российского лидера с 65-летием поздравили многие главы зарубежных государств. Кроме того, в Париже, Берлине и Барселоне появились граффити с Владимиром Путиным. А боксеры устроили настоящий флешмоб, чтобы поздравить главу государства с юбилеем.


    Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!

    Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.




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