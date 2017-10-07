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    «Пацифист, с днем рождения»: в Европе появились граффити с Путиным

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    • Фото: @PutinGo2018 / twitter.com
    «Пацифист, с днем рождения»: в Европе появились граффити с Путиным

    «Пацифист, с днем рождения»: в Европе появились граффити с Путиным

    «Пацифист, с днем рождения»: в Европе появились граффити с Путиным
  • Фото: @PutinGo2018 / twitter.com

    • Граффити с изображением Владимира Путина, который сегодня отмечает день рождения, появились в Берлине, Париже и Барселоне

    Картину в немецкой столице авторы украсили строками оды «К радости» Фридриха Шиллера, которая легла в основу гимна Евросоюза. Цитата приведена на русском и немецком языках.

    Также на граффити изображены два голубя, один из которых сидит на руке российского президента. Как отмечает ТАСС, рисунок появился у улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе, совсем рядом с местом, где когда-то проходила Берлинская стена.

    Также граффити с изображением российского лидера нарисовали в Барселоне. Картина с подмигивающим Путиным сопровождается подписью: «Каждый человек имеет право на самоопределение».

    А в Париже уличный художник нарисовал Путина в стиле советских плакатов, добавив к изображению надпись: «Пацифист, с днем рождения», передает РИА Новости.

    Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает 65-й день рождения. С самого утра поздравления российскому президенту направляют главы множества государств, а также российские политики и чиновники. Накануне Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня проведет целую череду телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.



    Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!

    Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.

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