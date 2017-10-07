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    Кремль: 11 президентов по телефону поздравили Путина с юбилеем

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Кремль: 11 президентов по телефону поздравили Путина с юбилеем

    Кремль: 11 президентов по телефону поздравили Путина с юбилеем

    Кремль: 11 президентов по телефону поздравили Путина с юбилеем
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Владимиру Путину поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав зарубежных государств и организаций.

    В частности, поздравить российского лидера с 65-летием решили президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Кроме того, поздравления Владимиру Путину направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Сербии Александр Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они поздравили президента РФ и по телефону.

    С юбилеем поздравили главу государства и российские политики. Так, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что относится к Владимиру Путину с «сыновней почтительностью», подчеркнув, что «только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру».

    Кроме того, к дню рождения российского президента в европейских городах появились граффити. В частности, с помощью рисунков поздравить Владимира Путина решили в Берлине, Париже и Барселоне.



    Отметим, что ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин сегодня проведет целую череду телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.



    Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!

    Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.



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