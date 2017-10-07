Кремль: 11 президентов по телефону поздравили Путина с юбилеем

Владимиру Путину поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав зарубежных государств и организаций.
В частности, поздравить российского лидера с 65-летием решили президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Кроме того, поздравления Владимиру Путину направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Сербии Александр Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они поздравили президента РФ и по телефону.
С юбилеем поздравили главу государства и российские политики. Так, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что относится к Владимиру Путину с «сыновней почтительностью», подчеркнув, что «только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру».
Кроме того, к дню рождения российского президента в европейских городах появились граффити. В частности, с помощью рисунков поздравить Владимира Путина решили в Берлине, Париже и Барселоне.
Отметим, что ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин сегодня проведет целую череду телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Кроме того, поздравления Владимиру Путину направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Сербии Александр Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они поздравили президента РФ и по телефону.
С юбилеем поздравили главу государства и российские политики. Так, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что относится к Владимиру Путину с «сыновней почтительностью», подчеркнув, что «только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру».
Кроме того, к дню рождения российского президента в европейских городах появились граффити. В частности, с помощью рисунков поздравить Владимира Путина решили в Берлине, Париже и Барселоне.
Сравните граффити: в Барселоне Путин подмигивающий, в Берлине — в окружении голубей, а в Париже — с надписью «Миротворец, с днем рождения» pic.twitter.com/xeZEWBdTNb— НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.
Отметим, что ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин сегодня проведет целую череду телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.
Звезды бокса записали видеопоздравления Путину и устроили флешмоб #поздраВВь в честь юбилея президента.— НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.
Еще видео: https://t.co/8t0DOEjXUe pic.twitter.com/8rfjYXJ2SS
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