В Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт»

Движущийся к берегам США и Мексики тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана первой категории.
Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщает, что тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана. Максимальная скорость ветра в зоне урагана возросла до 121 км в час.
По данным синоптиков, ураган находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час. Мэр американского города Новый Орлеан объявил комендантский час и приказал жителям быть готовыми к эвакуации.
Митч Ландре, мэр Нового Орлеана: «Обязательный к исполнению комендантский час начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье. Жителям следует сделать запасы самого необходимого и быть готовыми при необходимости перебраться на возвышенность».
Ранее сообщалось, что в американских штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим чрезвычайной ситуации в связи приближением тогда еще тропического шторма «Нэйт».
В Коста-Рике жертвами стихийного бедствия стали 8 человек, 30 числятся пропавшими без вести. Более 500 тысяч жителей лишились доступа к питьевой воде. В Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре подтверждена гибель восьми человек.
По данным синоптиков, ураган находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час. Мэр американского города Новый Орлеан объявил комендантский час и приказал жителям быть готовыми к эвакуации.
Митч Ландре, мэр Нового Орлеана: «Обязательный к исполнению комендантский час начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье. Жителям следует сделать запасы самого необходимого и быть готовыми при необходимости перебраться на возвышенность».
Ранее сообщалось, что в американских штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим чрезвычайной ситуации в связи приближением тогда еще тропического шторма «Нэйт».
В Коста-Рике жертвами стихийного бедствия стали 8 человек, 30 числятся пропавшими без вести. Более 500 тысяч жителей лишились доступа к питьевой воде. В Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре подтверждена гибель восьми человек.
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