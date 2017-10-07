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    В Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт». США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт»

    В Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт»

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Bachman
    В Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт»

    В Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт»

    В Новом Орлеане ввели комендантский час в связи с приближением урагана «Нэйт»
    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Bachman

      • Движущийся к берегам США и Мексики тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана первой категории.

      Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщает, что тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана. Максимальная скорость ветра в зоне урагана возросла до 121 км в час.

      По данным синоптиков, ураган находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час. Мэр американского города Новый Орлеан объявил комендантский час и приказал жителям быть готовыми к эвакуации.

      Митч Ландре, мэр Нового Орлеана: «Обязательный к исполнению комендантский час начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье. Жителям следует сделать запасы самого необходимого и быть готовыми при необходимости перебраться на возвышенность».

      Ранее сообщалось, что в американских штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим чрезвычайной ситуации в связи приближением тогда еще тропического шторма «Нэйт».

      В Коста-Рике жертвами стихийного бедствия стали 8 человек, 30 числятся пропавшими без вести. Более 500 тысяч жителей лишились доступа к питьевой воде. В Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре подтверждена гибель восьми человек.

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