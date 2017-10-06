Во Флориде, Алабаме и Луизиане объявлен режим ЧП из-за шторма «Нэйт»

В американских штатах Флорида, Алабама и Луизиана ввели режим чрезвычайного положения
из-за приближающегося тропического шторма «Нэйт».
По данным телеканала NBC, шторм «Нэйт» сформировался у берегов Никарагуа и сейчас находится в 185 км к востоку от побережья Гондураса. Территории США «Нэйт» может достичь к утру воскресенья. Предполагается, что к этому моменту он усилится до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушит на прибрежные районы от 50 до 150 мм осадков.
Сезон ураганов в Атлантике длится полгода — с 1 июня по 30 ноября. Собственное имя шторм получает, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.
В этом году по побережью США и других стран уже прошлись три мощных урагана, сформировавшихся в Атлантике, — «Харви», «Ирма» и «Мария». Они не только нанесли серьезный ущерб побережью, но и стали причиной гибели большого количества людей.
Сезон ураганов в Атлантике длится полгода — с 1 июня по 30 ноября. Собственное имя шторм получает, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.
В этом году по побережью США и других стран уже прошлись три мощных урагана, сформировавшихся в Атлантике, — «Харви», «Ирма» и «Мария». Они не только нанесли серьезный ущерб побережью, но и стали причиной гибели большого количества людей.
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