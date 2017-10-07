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    Полмиллиона жителей Коста-Рики остались без питьевой воды из-за тропического шторма «Нэйт». США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолмиллиона жителей Коста-Рики остались без питьевой воды из-за тропического шторма «Нэйт»

    Полмиллиона жителей Коста-Рики остались без питьевой воды из-за тропического шторма «Нэйт»

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    • Фото: Reuters © 2017, Juan Carlos Ulate
    Полмиллиона жителей <nobr>Коста-Рики</nobr> остались без питьевой воды <nobr>из-за</nobr> тропического шторма «Нэйт»

    Полмиллиона жителей Коста-Рики остались без питьевой воды из-за тропического шторма «Нэйт»

    Полмиллиона жителей <nobr>Коста-Рики</nobr> остались без питьевой воды <nobr>из-за</nobr> тропического шторма «Нэйт»
    • Фото: Reuters © 2017, Juan Carlos Ulate

      • В Коста-Рике объявлен национальный траур по жертвам стихийного бедствия.

      Как пишет РИА Новости, в результате обрушившегося на Коста-Рику тропического шторма «Нэйт», который принес в центральноамериканскую страну ливни и ветер с порывами до 180 км в час, более 500 тысяч человек лишились доступа к питьевой воде.

      Системы водоснабжения повреждены сразу в трех регионах Коста-Рики. Местные власти организуют подвоз и раздачу питьевой воды. Врачи опасаются эпидемии кишечных инфекций.

      Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил трехдневный траур по жертвам стихийного бедствия. По последним официальным данным, жертвами удара стихии стали восемь человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. В Никарагуа в результате шторма погибли 5 человек, еще три жертвы в Гондурасе и Сальвадоре.

      Национальный центр ураганов США сообщил, что «Нэйт» в ближайшее время может усилиться до уровня урагана. По расчетам специалистов, «Нэйт» обрушится на побережье США в субботу вечером. В американских штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим чрезвычайного положения.

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