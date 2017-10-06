Роскомнадзор озадачил пользователей Сети сообщением о «страшной правде»

Роскомнадзор опубликовал видео с загадочным посланием пользователям мессенджера Telegram.
Роскомнадзор опубликовал в своем Twitter видео, в котором обещал 9 октября рассказать «страшную правду» пользователям Telegram. На видео «правду» обещают сообщить несколько детей, а завершается запись фразой: «Бегите, пока можете».
Запись всполошила интернет-пользователей, которые тут же стали на разные лады толковать это послание. Самая популярная версия — Telegram будет заблокирован в России. Так что позднее ведомство опубликовало еще одну запись, в которой заверило, что блокировать популярный мессенджер не собирается.
Ранее Роскомнадзор заявлял о намерении заблокировать мессенджер в России, если его владельцы не предоставят данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Однако все необходимые данные впоследствии были предоставлены. Более того, на прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания сделает все, чтобы и дальше предоставлять пользователям возможность безопасного общения.
Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.
Запись всполошила интернет-пользователей, которые тут же стали на разные лады толковать это послание. Самая популярная версия — Telegram будет заблокирован в России. Так что позднее ведомство опубликовало еще одну запись, в которой заверило, что блокировать популярный мессенджер не собирается.
Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.
Ранее Роскомнадзор заявлял о намерении заблокировать мессенджер в России, если его владельцы не предоставят данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Однако все необходимые данные впоследствии были предоставлены. Более того, на прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания сделает все, чтобы и дальше предоставлять пользователям возможность безопасного общения.
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